В Карпатах люди совместными усилиями создали свою пожарную часть (Видео)

От высокогорного села Прокуравы в райцентр Косовка, где находится ближайшее пожарное отделение более двадцати километров. Горной дорогой, по бездорожью спасатели добираются до села более 40 минут, сообщают "Чрезвычайные новости".



Фото: lviv.vgorode.ua

Проблема еще и в том, что жилые дома здесь в основном из древесины. А как известно, огонь деревянные дома не щадит. Местные жители решили больше не тянуть и самостоятельно создали свою пожарную часть, которая работает на добровольных началах.

"Местные собирали средства самостоятельно, кто сколько мог. И на эти средства удалось построить пожарную часть", — рассказал командир добровольного спецподразделения Богдан Матийчук.

Спецтехнику предоставили районные спасатели, защитные костюмы закупили за средства местного бюджета.

"Наше управление предоставили пожарных автомобилей повышенной проходимости. Добровольцы прошли обучение на базе нашего учебно-медицинского центра, где получили профессиональную подготовку и получили навыки", — отметил руководитель Косовского отдела службы по чрезвычайным ситуациям Прикарпатья Василий Ковалюк.

Пожарных, которыми стали волонтеры, избирали на общем собраны села. Из них 15 добровольцев согласились рисковать своей жизнью даром. Кроме своего села, команда спасателей выезжает на вызовы и к другим сел общины и далеко за его пределы.

"Когда слышу сирену, бросаю всю работу и мчусь через огороды. Наверное это зов души", — рассказывает доброволец Петро Мартыщук.

Добровольный спецподразделение планирует расширить штат, однако желающих рисковать жизнью даром мало.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что из-за лесных пожаров в США пришлось эвакуировать людей и закрыть национальный парк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!