kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.10.2020

BTC/USD

12922.56

ETH/USD

412.59

LTC/USD

54.62

НБУ 23.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Карпатах люди совместными усилиями создали свою пожарную часть (Видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Карпатах люди совместными усилиями создали свою пожарную часть (Видео)

На что пришлось пойти местным, чтобы уберечь свои дома от огня - читайте далее в новости

сегодня, 17:45
Автор:

Диденко Светлана

От высокогорного села Прокуравы в райцентр Косовка, где находится ближайшее пожарное отделение более двадцати километров. Горной дорогой, по бездорожью спасатели добираются до села более 40 минут, сообщают "Чрезвычайные новости".

В Карпатах люди совместными усилиями создали свою пожарную часть (Видео)

Фото: lviv.vgorode.ua

Проблема еще и в том, что жилые дома здесь в основном из древесины. А как известно, огонь деревянные дома не щадит. Местные жители решили больше не тянуть и самостоятельно создали свою пожарную часть, которая работает на добровольных началах.

"Местные собирали средства самостоятельно, кто сколько мог. И на эти средства удалось построить пожарную часть", — рассказал командир добровольного спецподразделения Богдан Матийчук.

Спецтехнику предоставили районные спасатели, защитные костюмы закупили за средства местного бюджета.

"Наше управление предоставили пожарных автомобилей повышенной проходимости. Добровольцы прошли обучение на базе нашего учебно-медицинского центра, где получили профессиональную подготовку и получили навыки", — отметил руководитель Косовского отдела службы по чрезвычайным ситуациям Прикарпатья Василий Ковалюк.

Пожарных, которыми стали волонтеры, избирали на общем собраны села. Из них 15 добровольцев согласились рисковать своей жизнью даром. Кроме своего села, команда спасателей выезжает на вызовы и к другим сел общины и далеко за его пределы.

"Когда слышу сирену, бросаю всю работу и мчусь через огороды. Наверное это зов души", — рассказывает доброволец Петро Мартыщук.

Добровольный спецподразделение планирует расширить штат, однако желающих рисковать жизнью даром мало.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что из-за лесных пожаров в США пришлось эвакуировать людей и закрыть национальный парк.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ