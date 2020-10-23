В Карпатах люди совместными усилиями создали свою пожарную часть (Видео)

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Диденко Светлана
От высокогорного села Прокуравы в райцентр Косовка, где находится ближайшее пожарное отделение более двадцати километров. Горной дорогой, по бездорожью спасатели добираются до села более 40 минут, сообщают "Чрезвычайные новости".
Фото: lviv.vgorode.ua
Проблема еще и в том, что жилые дома здесь в основном из древесины. А как известно, огонь деревянные дома не щадит. Местные жители решили больше не тянуть и самостоятельно создали свою пожарную часть, которая работает на добровольных началах.
Спецтехнику предоставили районные спасатели, защитные костюмы закупили за средства местного бюджета.
Пожарных, которыми стали волонтеры, избирали на общем собраны села. Из них 15 добровольцев согласились рисковать своей жизнью даром. Кроме своего села, команда спасателей выезжает на вызовы и к другим сел общины и далеко за его пределы.
Добровольный спецподразделение планирует расширить штат, однако желающих рисковать жизнью даром мало.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что из-за лесных пожаров в США пришлось эвакуировать людей и закрыть национальный парк.
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