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Главная Новости Общество Криминал В Одессе разоблачили пожарного-поджигателя, который на заказ палил ценные автомобили - прокуратура
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В Одессе разоблачили пожарного-поджигателя, который на заказ палил ценные автомобили - прокуратура

По оценкам правоохранителей, своими действиями злоумышленники нанесли ущерб на общую сумму более одного миллиона гривен

сегодня, 00:02
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Одессе разоблачили пожарного-поджигателя, который за деньги сжигал машины. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области.

В Одессе разоблачили пожарного-поджигателя, который на заказ палил ценные автомобили - прокуратура

Так, известно, что чиновник вместе с двумя подельниками из Днепропетровской области организовали противоправную схему, согласно которой они сжигали ценные транспортные средства. Конечно, за денежное вознаграждение. Так, в течение 5 месяцев — с декабря прошлого года по апрель этого, группировка полностью уничтожила три ценных автомобиля в центре Одессы.

На данный момент пожарному-поджигателю вручено подозрение о совершении преступления, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Его же "помощники" уже находятся за решеткой. Дальнейшую судьбу членов незаконной группировки решит суд.

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