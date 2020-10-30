В Одессе разоблачили пожарного-поджигателя, который на заказ палил ценные автомобили - прокуратура

В Одессе разоблачили пожарного-поджигателя, который за деньги сжигал машины. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области.

Так, известно, что чиновник вместе с двумя подельниками из Днепропетровской области организовали противоправную схему, согласно которой они сжигали ценные транспортные средства. Конечно, за денежное вознаграждение. Так, в течение 5 месяцев — с декабря прошлого года по апрель этого, группировка полностью уничтожила три ценных автомобиля в центре Одессы.

На данный момент пожарному-поджигателю вручено подозрение о совершении преступления, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Его же "помощники" уже находятся за решеткой. Дальнейшую судьбу членов незаконной группировки решит суд.

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