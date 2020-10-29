В Кривом Роге водитель Nissan, будучи пьяным, серьезно травмировал подростков - опубликовано жуткое видео

В Кривом Роге произошло ДТП с участием пьяного водителя, в котором серьезно травмированы два подростка. Об этом сообщает заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на странице в Facebook.

Известно, что двое ребят пересекали проезжую часть на нерегулируемом перекрестке. Водитель троллейбуса, соблюдая правила дорожного движения, остановил транспортное средство, пропуская их, однако по соседней полосе двигался Nissan Tiida, который на скорости, даже не тормозя, сбил подростков.

Впоследствии выяснилось, что владелец авто сел за руль, будучи серьезно выпивши.

Сейчас оба парня с серьезными травмами направлены в медицинское учреждение. Известно, что один из них является сыном сотрудницы патрульной полиции города.

"В очередной раз циничность и самоуверенность водителя в нетрезвом состоянии привели к трагическим последствиям, которые поразили как рядовых жителей Кривого Рога, так и нашу полицейскую семью", — написал Билошицкий.





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