Во Львовской области грузовой поезд протаранил легковушку: есть погибшие (ФОТО)

Во Львовской области поезд протаранил легковушку. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Поезд протаранил легковушку. Фото: ГСЧС

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 15 июля, в селе Панчищины. Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находилась местная жительница 1984 года рождения, столкнулся с грузовым поездом.

От полученных травм водитель скончалась на месте происшествия. Вскоре прибыли сотрудники спасательной службы, которые отключили у легковушки аккумулятор, газовую установку и преступили к деблокированию тела погибшей из поврежденного транспортного средства.

Также на место происшествия прибыли полицейские. По предварительной информации, 37-летняя местная жительница нарушила правила проезда железнодорожных переездов, а в частности — не выполнила требования соответствующих дорожных знаков и проигнорировала предупредительные сигналы.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в пассажирском поезде следовавшем из Рахова в Киев погиб пассажир. Мужчина ночью упал с верхней полки. По словам его жены, после случившегося он чувствовал себя хорошо и дальше пошел спать. Спустя несколько часов пассажир умер. На ближайшей станции в вагон зашли медики, которые констатировали его смерть. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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