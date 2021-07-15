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Главная Новости Общество происшествия Во Львовской области грузовой поезд протаранил легковушку: есть погибшие (ФОТО)
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Во Львовской области грузовой поезд протаранил легковушку: есть погибшие (ФОТО)

От полученных травм водитель скончалась на месте

сегодня, 12:08
Автор:

Денис Подставной

Во Львовской области поезд протаранил легковушку. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области. 

Во Львовской области грузовой поезд протаранил легковушку: есть погибшие (ФОТО)

Поезд протаранил легковушку. Фото: ГСЧС

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 15 июля, в селе Панчищины. Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находилась местная жительница 1984 года рождения, столкнулся с грузовым поездом. 

От полученных травм водитель скончалась на месте происшествия. Вскоре  прибыли сотрудники спасательной службы, которые отключили у легковушки аккумулятор, газовую установку и преступили к деблокированию тела погибшей из поврежденного транспортного средства. 

Также на место происшествия прибыли полицейские. По предварительной информации, 37-летняя местная жительница нарушила правила проезда железнодорожных переездов, а в частности — не выполнила требования соответствующих дорожных знаков и проигнорировала предупредительные сигналы.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Во Львовской области грузовой поезд протаранил легковушку: есть погибшие (ФОТО) - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в пассажирском поезде следовавшем из Рахова в Киев погиб пассажир. Мужчина ночью упал с верхней полки. По словам его жены, после случившегося он чувствовал себя хорошо и дальше пошел спать. Спустя несколько часов пассажир умер. На ближайшей станции в вагон зашли медики, которые констатировали его смерть. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Египте произошло серьезное происшествие на железной дороге. Сообщается о большом количестве погибших и пострадавших. Для госпитализации пострадавших было задействовано около пятидесяти автомобилей скорой помощи. 


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Источник: https://www.facebook.com/347310258683814/posts/4194160057332129/
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