Загадочная смерть в украинском поезде: что произошло с пассажиром

В ночь на 12 июня в поезде "Рахов-Киев" умер пассажир. Незадолго до этого он упал с верхней полки. Однако после случившегося с мужчиной было все в порядке еще несколько часов, а утром он скончался. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В поезде после падения с полки умер пассажир - фото: из открытых источников

По информации источника, в поезде ехала супружеская пара. Примерно в три часа ночи мужчина во время сна упал с верхней полки. После своей жене он сказал, что чувствует себя хорошо и его ничего не беспокоит. Далее он вновь отправился спать.

Спустя еще пару часов пострадавший пожаловался жене на плохое самочувствие. Сразу же после этого на ближайшую станцию была вызвана бригада медиков. По прибытии врачи уже зафиксировали смерть пассажира. Отмечается, что на его теле нет никаких повреждений и даже синяков от падения.

В Укрзализныце заявили, что на полке, где в ту ночь спал мужчина, присутствуют ограничительные перила и специальные ремни безопасности. Однако по какой-то причине пассажир не воспользовался ими. Также руководство железнодорожной компании призывает всех пассажиров не пренебрегать правилами безопасности и использовать ремни, находясь на верхней полке.

На данный момент по данному делу проводится следствие, и устанавливается причина смерти пассажира. В полиции инцидент пока не прокомментировали.

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