logo
Русский Українська

BTC/USD

35888.03

ETH/USD

2431.06

LTC/USD

161.76

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

33.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Загадочная смерть в украинском поезде: что произошло с пассажиром
commentss НОВОСТИ Все новости

Загадочная смерть в украинском поезде: что произошло с пассажиром

В украинском поезде умер пассажир

сегодня, 15:49
Автор:

Мокрик Анастасия

В ночь на 12 июня в поезде "Рахов-Киев" умер пассажир. Незадолго до этого он упал с верхней полки. Однако после случившегося с мужчиной было все в порядке еще несколько часов, а утром он скончался. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. 

Загадочная смерть в украинском поезде: что произошло с пассажиром

В поезде после падения с полки умер пассажир - фото: из открытых источников

По информации источника, в поезде ехала супружеская пара. Примерно в три часа ночи мужчина во время сна упал с верхней полки. После своей жене он сказал, что чувствует себя хорошо и его ничего не беспокоит. Далее он вновь отправился спать.

Спустя еще пару часов пострадавший пожаловался  жене на плохое самочувствие. Сразу же после этого на ближайшую станцию была вызвана бригада медиков. По прибытии врачи уже зафиксировали смерть пассажира. Отмечается, что на его теле нет никаких повреждений и даже синяков от падения. 

В Укрзализныце заявили, что на полке, где в ту ночь спал мужчина, присутствуют ограничительные перила и  специальные ремни безопасности. Однако по какой-то причине пассажир не воспользовался ими. Также руководство железнодорожной компании призывает всех пассажиров не пренебрегать правилами безопасности и использовать ремни, находясь на верхней полке.

На данный момент по данному делу проводится следствие, и устанавливается причина смерти пассажира. В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что полицейские рассказали новые детали в деле об убийстве профессора Запорожского национального университета. В деле может быть замешан правоохранитель. Также сайт информировал о том, что греческий стилист сделал прививку от COVID-19 и умер на следующий день.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/546459/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ