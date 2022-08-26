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"Вас лишат родительских прав": в Мариуполе коллаборанты запугивают родителей школьников (ФОТО)

Родители получают в школьных чатах жуткие сообщения от оккупантов

сегодня, 15:36
Автор:

Анастасия
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В Мариуполе коллаборанты угрожают лишением родительских прав тем, кто не отдаст свое ребенка на очное обучение в оккупационную школу. Об этом сообщается в пресс-службе Муриупольского городского совета. 

"Вас лишат родительских прав": в Мариуполе коллаборанты запугивают родителей школьников (ФОТО)

Школа. Фото из открытых источников

По информации источника, в школьных чатах родители начали получать сообщениями с угрозами о штрафе или же вовсе лишении родительских прав в том случае, если они откажутся сдавать своих детей в школы.

”Вас лишат родительских прав”: в Мариуполе коллаборанты запугивают родителей школьников (ФОТО) - фото 2

"Такие сообщения отправили родителям в школьных чатах. Это свидетельствует о сопротивлении мариупольских семей, не желающих отправлять в школы своих детей, где их будут учить ненавидеть Украину, украинский язык, заставлять прославлять оккупантов и любить "русский мир"", — говорится в пресс-службе горсовета. 

Чтобы подавить сопротивление, оккупанты перешли к угрозам. Сначала угрожают посылать предупреждения, затем штраф в размере 40 тысяч рублей, а затем их лишат родительских прав.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что российские оккупанты похищают людей на оккупированных территориях Запорожской области и отвозят из в подвалы ЗАЭС. Там захватчики пытают своих жертв. Подробности читайте в нашем материале. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что в Раде хотят лишить мандатов всех нардепов когда-то второй по величине фракцииАвторами соответствующей инициативы выступили три нардепа от "Европейской солидарности" — Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и София Федина, и один из "Слуги народа" — Олег Дунда.

Сайт "Комментарии" сообщал, что в правительстве надеются трудоустроить 300 тыс. человек благодаря грантам. 



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Источник: https://t.me/mariupolrada/10733
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