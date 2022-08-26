"Вас лишат родительских прав": в Мариуполе коллаборанты запугивают родителей школьников (ФОТО)

В Мариуполе коллаборанты угрожают лишением родительских прав тем, кто не отдаст свое ребенка на очное обучение в оккупационную школу. Об этом сообщается в пресс-службе Муриупольского городского совета.

Школа. Фото из открытых источников

По информации источника, в школьных чатах родители начали получать сообщениями с угрозами о штрафе или же вовсе лишении родительских прав в том случае, если они откажутся сдавать своих детей в школы.





"Такие сообщения отправили родителям в школьных чатах. Это свидетельствует о сопротивлении мариупольских семей, не желающих отправлять в школы своих детей, где их будут учить ненавидеть Украину, украинский язык, заставлять прославлять оккупантов и любить "русский мир"", — говорится в пресс-службе горсовета.

Чтобы подавить сопротивление, оккупанты перешли к угрозам. Сначала угрожают посылать предупреждения, затем штраф в размере 40 тысяч рублей, а затем их лишат родительских прав.

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