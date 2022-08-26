В правительстве надеются трудоустроить 300 тыс. человек благодаря грантам





Безработные получат гранты на старт собственного дела

Внедрение грантов от Кабинета министров еРабота поможет создать больше 300 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Любой предприниматель, который стремится развивать свое дело, или создать новое, может получить бесповоротную помощь от государства. Это также будет стимулировать создание рабочих мест, в которых нуждаются сейчас украинцы. Мы рассчитываем, что реализация всех грантовых программ в рамках проекта е Работа даст возможность создать более 300 тысяч новых рабочих мест", — сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Профильный министр также уточнила, что с дня старта — 1 июля и по состоянию на сегодня заявки на получение грантов подали около 10 тыс. желающих. При этом 8,5 тыс. человек заявили о желании получить микрогрант. 227 человек уже получили свои деньги.

еРабота включает шесть грантовых программ. В частности, это программа для микробизнеса, по которой от государства можно получить до 250 тыс. грн на собственное дело. Также за грантовые средства можно профинансировать закладку сада, открытие и развитие перерабатывающих предприятий. Кроме того, до 3,5 млн грн выдают для ІТ-стартапов и до 30 тыс. грн — на обучение в ІТ-сфере. Особенность программы в возможности онлайн-оформления заявки через "Дию".

По оценкам НБУ, из-за ухудшения экономических условий, а также в связи с вынужденной миграцией из-за угроз безопасности, безработица в Украине подскочила до 35%. Этот показатель мог быть еще выше, если бы мигранты остались в стране, а также если бы часть мужчин не была призвана во ВСУ, отмечают в регуляторе.

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