В правительстве надеются трудоустроить 300 тыс. человек благодаря грантам

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Давиденко Евгения
Безработные получат гранты на старт собственного дела
Внедрение грантов от Кабинета министров еРабота поможет создать больше 300 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба
правительства.
Профильный министр также уточнила, что с
дня старта — 1 июля и по состоянию на сегодня заявки на получение грантов подали
около 10 тыс. желающих. При этом 8,5 тыс. человек заявили о желании получить микрогрант. 227 человек
уже получили свои деньги.
еРабота включает шесть грантовых программ. В частности, это программа для микробизнеса, по которой от государства можно получить до 250 тыс. грн на собственное дело. Также за грантовые средства можно профинансировать закладку сада, открытие и развитие перерабатывающих предприятий. Кроме того, до 3,5 млн грн выдают для ІТ-стартапов и до 30 тыс. грн — на обучение в ІТ-сфере. Особенность программы в возможности онлайн-оформления заявки через "Дию".
По оценкам НБУ, из-за
ухудшения экономических условий, а также в связи с вынужденной миграцией из-за угроз
безопасности, безработица в Украине подскочила до 35%. Этот показатель мог быть
еще выше, если бы мигранты остались в стране, а также если бы часть мужчин не
была призвана во ВСУ, отмечают в регуляторе.
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