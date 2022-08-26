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В правительстве надеются трудоустроить 300 тыс. человек благодаря грантам

В рамках еРабота можно получить грант по шести направлениям

сегодня, 15:35
Автор:

Давиденко Евгения
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В правительстве надеются трудоустроить 300 тыс. человек благодаря грантам - фото 2

Безработные получат гранты на старт собственного дела

Внедрение грантов от Кабинета министров еРабота поможет создать больше 300 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства.  

"Любой предприниматель, который стремится развивать свое дело, или создать новое, может получить бесповоротную помощь от государства. Это также будет стимулировать создание рабочих мест, в которых нуждаются сейчас украинцы. Мы рассчитываем, что реализация всех грантовых программ в рамках проекта еРабота даст возможность создать более 300 тысяч новых рабочих мест", — сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Профильный министр также уточнила, что с дня старта — 1 июля и по состоянию на сегодня заявки на получение грантов подали около 10 тыс. желающих. При этом 8,5 тыс. человек заявили о желании получить микрогрант. 227 человек уже получили свои деньги.

еРабота включает шесть грантовых программ. В частности, это программа для микробизнеса, по которой от государства можно получить до 250 тыс. грн на собственное дело. Также за грантовые средства можно профинансировать закладку сада, открытие и развитие перерабатывающих предприятий. Кроме того, до 3,5 млн грн выдают для ІТ-стартапов и до 30 тыс. грн — на обучение в ІТ-сфере. Особенность программы в возможности онлайн-оформления заявки через "Дию".

По оценкам НБУ, из-за ухудшения экономических условий, а также в связи с вынужденной миграцией из-за угроз безопасности, безработица в Украине подскочила до 35%. Этот показатель мог быть еще выше, если бы мигранты остались в стране, а также если бы часть мужчин не была призвана во ВСУ, отмечают в регуляторе.

 

 



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukraini-bude-stvoreno-ponad-300-tysiach-robochykh-mists-zavdiaky-proektu-ierobota-iuliia-svyrydenko
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