В зоне ООС погиб военнослужащий

В зоне ООС погиб украинский военнослужащий родом из Винницы. Обстоятельства его кончины уточняются.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вчера, во вторник, 29 декабря, погиб украинский военнослужащий Вадим Ефременюк. Обстоятельства гибели бойца выясняются. Информация об этом размещена на официальном сайте Винницкой областной государственной администрации.



"Вадим Владимирович Ефременюк 1998 г.р. умер 29 декабря 2020 в зоне проведения ООС. Обстоятельства его смерти уточняются", — говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в зоне проведения Операции объединенных сил исчез военнослужащий Вооруженных сил Украины. По словам пресс-службы ООС, военный оказался на неконтролируемой украинскими властями территории. По сообщению военного ведомства, отсутствие военнослужащего было замечено еще 17 декабря. Поиски результатов не дали. В ходе розыскных действий вскоре выяснилось, что он в плену у боевиков. В сообщении говорится, что сепаратисты пытаются использовать данную информацию в информационной войне против Украины.

Кроме того, порталу стало известно о том, что правоохранители разоблачили еще одну группу украинских военнослужащих, которые промышляли продажей оружия внутри страны. Так, согласно информации Национальной полиции, злоумышленники занимались продажей смертоносных предметов из зоны Операции Объединенных Сил. Сами оружейные дельцы проходили службу в Одесской и Донецкой областях. Для разоблачения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось шесть месяцев. За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, места нахождения схронов оружия и задокументировали его сбыт.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!