В зоне ООС пропал украинский военный - боевики утверждают, что он оказался на территории ОРДЛО

В зоне проведения Операции объединенных сил исчез военнослужащий Вооруженных сил Украины. По словам пресс-службы ООС, военный оказался на неконтролируемой украинскими властями территории.

По сообщению военного ведомства, отсутствие военнослужащего было замечено еще 17 декабря. Поиски результатов не дали. В ходе розыскных действий вскоре выяснилось, что он в плену у боевиков.

В сообщении говорится, что сепаратисты пытаются использовать данную информацию в информационной войне против Украины.





Ранее "Комментарии" писали о том, что среди украинских воинов попадаются нечистые на руку, которые желают обогатиться на войне. Правоохранители разоблачили еще одну группу украинских военнослужащих, которые промышляли продажей оружия внутри страны. Так, согласно информации Национальной полиции, злоумышленники занимались продажей смертоносных предметов из зоны Операции Объединенных Сил. Сами оружейные дельцы проходили службу в Одесской и Донецкой областях.

Кроме того, порталу стало известно, что представители Военно-Воздушных Сил США презентовали украинцам музыкальную открытку к новогодне-рождественским праздникам. Трогательное видео опубликовали на YouTube-канале американского посольства в Украине. С приветственной речью к украинскому населению обратилась подполковник Кристина Мур Уррутиа, руководитель оркестра ВВС США в Европе. Вспомнив историю "Щедрика", автором которого является известный украинский композитор Николай Леонтович, она подчеркнула, что сейчас эта песня является одной из самых любимых у американцев на Рождество.





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