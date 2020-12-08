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Правоохранители накрыли украинских военных, которые торговали оружием из зоны ООС

Военнослужащие ВСУ наладили торговлю оружием из зоны ООС

сегодня, 17:43
Автор:

Сергей Медведев

Далеко не секрет, что среди доблестных украинских воинов попадаются нечистые на руку, которые желают обогатиться на войне. Правоохранители разоблачили еще одну группу украинских военнослужащих, которые промышляли продажей оружия внутри страны. Так, согласно информации Национальной полиции, злоумышленники занимались продажей смертоносных предметов из зоны Операции Объединенных Сил. Сами оружейные дельцы проходили службу в Одесской и Донецкой областях.

Правоохранители накрыли украинских военных, которые торговали оружием из зоны ООС

Для разоблачения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось шесть месяцев. За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, места нахождения схронов оружия и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра. В общем проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов и боеприпасов на  15 тыс. долларов США. В ходе спецоперации членов преступной группы задержали. ПО местам проживания проводят обыски.

Как сообщал портал "Комментарии", от США в Украину прибыла помощь в сфере безопасности на общую сумму более 25 млн долларов для использования в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщается на странице в Facebook Посольства США в Украине. Груз состоит из устройств ночного видения, тепловизоров, раций и медицинского оборудования для помощи украинским военным в зоне конфликта на Донбассе. "США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", — говорится в сообщении посольства.




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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/zbroya/operativniki-naczpolicziji-zatrimali-grupu-vijskovosluzhbovcziv-zsu-yaki-torguvali-zbrojeyu/
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