«Щедрик, каким вы его еще не слышали»: оркестр военных США поздравил Украину с праздниками (ВИДЕО)

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Представители Военно-Воздушных Сил США презентовали украинцам музыкальную открытку к новогодне-рождественским праздникам. Трогательное видео опубликовали на YouTube-канале американского посольстве в Украине.

С приветственной речью к украинскому населению обратилась подполковник Кристина Мур Уррутиа, руководитель оркестра ВВС США в Европе. Вспомнив историю "Щедрика", автором которого является известный украинский композитор Николай Леонтович, она подчеркнула, что сейчас эта песня является одной из самых любимых у американцев на Рождество.

"Когда в 1921 году Украинский национальный хор посещал с гастролями Соединенные Штаты, американский хоровой дирижер Петр Вильговський был очарован одной из их песен. "Щедрик", украинская новогодняя песня-колядка. Вильговський писал, что украинская песня напоминала ему колокола. Поэтому он решил перевести ее на новую версию на английском языке, которую бы исполняли во время Рождественских праздников", — отметила подполковник.

Также военная напомнила, что Америка является надежным деловым партером Украины, который поддерживает "усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности государства".

В знак уважения к американо-украинскому партнерству и с поздравлениями от имени ВВС США в Европе и Африке коллектив "Поющие сержанты" исполнили в Вашингтоне англоязычную версию "Щедрик" — "Carol of the Bells". Для записи военные не использовали музыку, а спели рождественский гимн а капелла.

А в Великобритании — свои видео к Рождеству. "Комментарии" уже сообщали, как британцам пришлось извиняться за рекламный ролик с больным коронавирусом Санта Клаусом.

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