«Щедрик, каким вы его еще не слышали»: оркестр военных США поздравил Украину с праздниками (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Фото из свободных источников
Представители Военно-Воздушных Сил США презентовали украинцам музыкальную открытку к новогодне-рождественским праздникам. Трогательное видео опубликовали на YouTube-канале американского посольстве в Украине.
С приветственной речью к украинскому населению обратилась подполковник Кристина Мур Уррутиа, руководитель оркестра ВВС США в Европе. Вспомнив историю "Щедрика", автором которого является известный украинский композитор Николай Леонтович, она подчеркнула, что сейчас эта песня является одной из самых любимых у американцев на Рождество.
Также военная напомнила, что Америка является надежным деловым партером Украины, который поддерживает "усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности государства".
В знак уважения к американо-украинскому партнерству и с поздравлениями от имени ВВС США в Европе и Африке коллектив "Поющие сержанты" исполнили в Вашингтоне англоязычную версию "Щедрик" — "Carol of the Bells". Для записи военные не использовали музыку, а спели рождественский гимн а капелла.
А в Великобритании — свои видео к Рождеству. "Комментарии" уже сообщали, как британцам пришлось извиняться за рекламный ролик с больным коронавирусом Санта Клаусом.
Когда же вам больше по душе трогательные видео, обязательно познакомьтесь с Майло, самым дружелюбным в мире котом.
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