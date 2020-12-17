Повторять за мамой: соцсети любуются дружелюбным котом (ВИДЕО)

Соцсети наполнились заколдованными комментариями после появления истории кота Майло и его хозяйки Хизер Кэмпбелл. О удивительно дружелюбного домашнего любимца рассказывает спецпроект The Dodo.

Майло легко покорил сердца юзеров в соцсетях. Фото: heatherkjc, Instagram

30-летняя канадка Хизер Кэмпбелл работает администратором базы данных в местной IT-компании. Как и многим другим людям, весной ей пришлось сменить привычный офис на дистанционную работу. Но в этом нашелся и значительный плюс: теперь Кэмпбелл может уделять достаточно внимания своим домашним любимцам. К тому же, она щедро делится информацией о буднях, проведенные рядом с кошками, в собственных соцсетях.

Больше всего внимания пользователей достается ее шестилетнему любимцу Майло. Пухлый котик черепахового окраса — едва ли не наиболее дружелюбное животное на просторах интернета. В одном из роликов Хизер показала, как Майло постоянно сопровождает ее во время обычных ежедневных процедур.

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Итак, кот ждет, пока хозяйка примет ванну, охотно умывается и чистит зубы вместе с ней. Более того: Майло даже требует, чтобы его мордочку также протерли специальным лосьоном. Почитать Хизер Кэмпбелл почти не удается: кот отвлекает все внимание на себя.



Интересно, что Майло — не единственный домашний любимец Кэмпбелл. О жизни с другими хвостатыми женщина тоже охотно рассказывает, как минимум, на странице в Instagram.

Справка. The Dodo — американский медиа-проект, который рассказывает истории животных и борется за их права. Существует с 2014 года. Контент транслируется в многочисленных соцсетях, в частности Facebook, Twitter, Instagram, TikTok.

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