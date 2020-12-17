Школьница "заминировала" школу из-за котика

Шестнадцатого декабря в Одесское отделение полиции поступило анонимное сообщение о заминировании одной из школ города. В ходе следствия выяснилось, что в учебном заведении на самом деле нет взрывчатки, а о заминировании сообщила одна из школьниц.

Ученица сообщила в полицию о минировании школы. Фото: pinimg.com

Девочке шесть лет, она учится в первом классе. Школьница сообщила о заминировании из-за того, что хотела, чтобы уроки отменили. Тогда она бы пошла скорее домой и, наконец, поиграла со своим котиком.

С ученицей уже провели воспитательные работы и рассказали, что ее поступок нанес ущерб как школе, так и полиции.

Девочка пообещала больше не срывать учебный процесс.

Поскольку ребенок еще мал, полиция составила админпротокол на ее родителей по статье 184 Невыполнение родительских обязанностей.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно проводить больше времени с семьей. Ведь часто мы настолько заняты, что не можем уделить внимание родным. Как найти время на все свои дела, читайте в нашем материале.

Напоминаем, что были проведены исследования в ходе которых выяснилось, что дети, болеющие коронавирусной инфекцией бессимптомно, выделяют вирус очень долго и около месяца остаются опасными для окружающих.

При первой волне коронавируса дети также часто не имели симптомов, но у них срок выделения COVID-19 был кратковременным. Согласно исследованиям, опасность заключается в том, что бессимптомное течение болезни не обнаруживается сразу, а только через некоторое время. Поэтому ребенок является потенциальным носителем COVID-19.

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