В Житомирской области ребенок погиб в пожаре: что известно о трагедии

На Житомирщине ребенок погиб в пожаре, фото ГСЧС

В Житомирской области 18 августа произошла трагедия. Хозяйственная постройка вспыхнула быстро и унесла жизнь ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Забила тревогу жительница села Большая Цвиля, что в Новоград-Волынском районе. Хозяйка вышла на подворье и услышала, что трещит шиферная кровля. Женщина поняла, что шифер горит и сразу позвонила на линию "101". Пока ехали спасатели женщина искала своего 6-летнего сына, но не могла его найти.



Пожарные прибыли на место и увидели, что сарай для сена охвачен пламенем. Хозяева усадьбы сообщили, что там может находиться их сын. Около 16:15 пожар был ликвидирован, однако на пепелище обнаружили обугленное тело мальчика без признаков жизни. Ребенок погиб в пламени.

Предварительной причиной возгорания считают детские шалости с огнем. На место вызвали следственно-оперативную группу Главного управления полиции в Новоград-Волынском. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В полиции сообщают, что по словам родителей мальчик мог играть со спичками. У него периодически забирали спички из рук.

По словам начальника Емильчинского отделения полиции Андрея Цехмейструка, известно, что мальчик имел определенные особенности развития. В семье погибший был наименьшим. Всего у селян пятеро детей. Односельчане говорят, что семья нормальная, родители ухаживали за детьми.

Следователи устанавливают очевидцев происшествия и когда мальчика видели в последний раз. По факту смерти ребенка открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

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