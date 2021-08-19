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В Житомирской области ребенок погиб в пожаре: что известно о трагедии

В семье погибший был наименьшим из детей

19 августа 2021, 19:05
Автор:

Козлова Альбіна

В Житомирской области ребенок погиб в пожаре: что известно о трагедии

На Житомирщине ребенок погиб в пожаре, фото ГСЧС

В Житомирской области 18 августа произошла трагедия. Хозяйственная постройка вспыхнула быстро и унесла жизнь ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Забила тревогу жительница села Большая Цвиля, что в Новоград-Волынском районе. Хозяйка вышла на подворье и услышала, что трещит шиферная кровля. Женщина поняла, что шифер горит и сразу позвонила на линию "101". Пока ехали спасатели женщина искала своего 6-летнего сына, но не могла его найти.

Пожарные прибыли на место и увидели, что сарай для сена охвачен пламенем. Хозяева усадьбы сообщили, что там может находиться их сын. Около 16:15 пожар был ликвидирован, однако на пепелище обнаружили обугленное тело мальчика без признаков жизни. Ребенок погиб в пламени.

В Житомирской области ребенок погиб в пожаре: что известно о трагедии - фото 2
В Житомирской области ребенок погиб в пожаре: что известно о трагедии - фото 3
Предварительной причиной возгорания считают детские шалости с огнем. На место вызвали следственно-оперативную группу Главного управления полиции в Новоград-Волынском. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В полиции сообщают, что по словам родителей мальчик мог играть со спичками. У него периодически забирали спички из рук.

По словам начальника Емильчинского отделения полиции Андрея Цехмейструка, известно, что мальчик имел определенные особенности развития. В семье погибший был наименьшим. Всего у селян пятеро детей. Односельчане говорят, что семья нормальная, родители ухаживали за детьми.

Следователи устанавливают очевидцев происшествия и когда мальчика видели в последний раз. По факту смерти ребенка открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

Как сообщал портал "Комментарии", на Херсонщине произошла жуткая трагедия во время отдыха 8-летнего сына с отцом. Отдыхающих унесло в море на матрасе. На острове Джарылгач у берега в воде нашли тело ребенка, поиски пропавшего отца продолжаются. Также мы писали, что 19-летняя девушка покончила с собой и прыгнула с многоэтажки якобы из-за любви.



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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6333689363315577
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