На Закарпатье юная девушка прыгнула с многоэтажки: какая причина ее поступка

Молодая девушка из Мукачево 18 августа совершила самоубийство. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местный сайт "Первый".

В Мукачево девушка покончила жизнь самоубийством, фото из открытых источников

Происшествие случилось в микрорайоне города под названием Росвигово. Мукачевка прыгнула с высоты. Девушка поднялась на крышу девятиэтажного жилого дома в районе. Местные жители, которые увидели тело из окон, вызвали медиков и полицию. Однако спасти пострадавшую не удалось. Девушка получила травмы несовместимые с жизнью. Медики "скорой" констатировали смерть.



Известно, что 19-летняя погибшая девушка Анастасия была мастером по маникюру. В своих соцсетях она постила стихотворение о неразделенной любви. Знакомые погибшей говорят, что она не имела признаков депрессии или меланхолии, наоборот была жизнерадостной.



Сообщается, что на месте трагедии полицейские нашли предсмертную записку. В ней девушка обращалась вероятно к мужчине. В тексте якобы говорится, что адресат будет страдать от смерти ее и их маленького чуда.

Поэтому есть версия, что девушка была беременной и, возможно, скрывала эту новость от родных.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Мукачевского районного управления полиции. Обстоятельства трагедии и мотивы погибшей выясняются. По факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти и проведения анализов.

Как сообщал портал "Комментарии", на Полтавщине 25-летний сын жестоко убил мать. Тело крестьянки с признаками насильственной смерти было скрыто на дне колодца.









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