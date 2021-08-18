Тело сбросил в колодец: на Полтавщине 25-летний сын жестоко убил мать (ФОТО)

На Полтавщине работники полиции по горячим следам раскрыли убийство. 25-летний парень убил свою 48-летнюю мать. Тело без сожаления скрыл в сельском колодце. Информирует об этом полиция Полтавщины.

Полиция сразу раскрыла преступление (фото: pl.npu.gov.ua)

С заявлением о том, что внезапно исчезла их мама, обратилась дочь убитой. Рассказала, что матери уже нет длительное время, на связь с родными она не выходила.

Правоохранители сразу начали расследование и уже 17 августа нашли тело крестьянки с признаками насильственной смерти. Оно было скрыто на дне колодца, также там были некоторые вещи покойной и документы. Руку на мать поднял ее родной сын.

Молодой мужчина еще раньше имел проблемы с законом, привлекался к уголовной и административной ответственности.

"Мы выяснили, что мужчина нанес женщине телесные повреждения во время семейной ссоры. Затем, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил тело погибшей с ее личными вещами в колодец и замаскировал бытовым мусором", — прокомментировал убийство начальник Управления уголовного розыска полиции области Сергей Махно .

Теперь по факту убийства осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Работники полиции утверждают, что за совершение этого тяжкого преступления 25-летнему жителю Полтавщины грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Полтавской области мужчина изнасиловал и убил бывшую жену. На окраине села Беленченковка был обнаружен труп молодой девушки с явными признаками насильственной смерти.







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