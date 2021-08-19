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На Херсонщине произошла жуткая трагедия во время отдыха 8-летнего сына с отцом

Инцидент произошел вблизи пгт Лазурное Скадовского области на острове Джарылгач

19 августа 2021, 17:45
Автор:

Хмільовська Інна

Жуткая трагедия произошла на острове Джарылгач Херсонской области. Там во время купания на матрасе пропали отец вместе с сыном, которые приехали туда со Львова. Тело мальчика уже нашли, а поиски мужчины продолжаются. Об этом сообщает пресс служба ДСНС Украины.

На Херсонщине произошла жуткая трагедия во время отдыха 8-летнего сына с отцом

На Херсонщине произошла жуткая трагедия. Фото ГСЧС

В четверг, 19 августа, полицейские обратились к работникам ДСНС с сообщением, что на острове Джарылгач недалеко пгт Лазурное Скадовского района исчезло два человека 31-летний мужчина и 8-летний мальчик, отдыхающие из города Львов. Отец и сын пошли просто поплавать на матрасе. Чрезвычайники сразу начали поиски.

"По состоянию на 15:35 на острове Джарылгач у берега в воде работники Нацполиции нашли тело ребенка, поиски пропавшего отца продолжаются до сих пор. Дополнительно привлечено 4 человека водолазного отделения АРЗ СП", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего к поискам привлечены 25 человек и 6 единиц техники, в т. Ч. 5 плавсредств, из них 9 человек и 1 плавсредство ДСНС.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", трагедия в крупнейшем аквапарке Днепра: утонула 9-летний ребенок, пока мать отошла. Очевидцы пытались самостоятельно оказать помощь мальчику, но ничего не получилось. Когда жара немного спала, он решил пойти искупаться в большом бассейне. В это время его мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения. Отдыхающие в аквапарке люди шокированы произошедшим, ведь все случилось на их глазах. Ребенок отдыхал и купался в бассейнах, но в одно мгновение мальчику стало плохо...

Также портал "Комментарии" писал, что в Греции во время отдыха утонула 49-летняя судья из Черкасской области . Она пошла к морю купаться и утонула. О деталях трагедии сообщили в пресс служба Смоленского районного суда области.

Напомним, жених и невеста утонули в реке, изображая сцену из "Титаника"На юго-западе Индии, в штате Карнатака, произошло трагическое событие. Влюбленная пара отправилась на романтическую фотосессию на реке, но их лодка перевернулась, и они утонули. Это произошло накануне их свадьбы.


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Источник: https://t.me/dsns_telegram/2940
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