В Греции во время отдыха утонула судья из Черкасской области: подробности трагедии

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Лиля Воробьева
В Греции во время своего отдыха на берегу моря погибла 49-летняя судья из Черкащины. Она пошла к морю купаться и утонула. О деталях трагедии сообщили в пресс-службе Смилянського районного суда области.
Греция (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что коллектив глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты своей коллеги — судьи Кирилюк Натальи Анатольевны. По словам ее коллег, она была достойным, добропорядочным человеком, профессионалом своего дела. А еще — умела работать и имела желание помогать людям.
На своей должности судья Кирилюк находилась с 2009 року.Раньше она работала в Донецке, но, впоследствии, ее перевели в Смилянський горрайонный суд Черкасской области.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Египте украинская туристка каталась на водном парашюте и врезалась головой в катер.
Как стало известно, женщина приобрела поездку на водном парашюте (парасейлинг) у представителей отеля. Во время полета произошел обрыв каната и туристку начало относить в море. Работники, которые оказывали эту услугу, видимо, не были готовы к такому повороту событий и просто перегородили своим катером полет женщины. Туристка врезалась головой в борт плавсредства. В результате несчастного случая пострадавшей наложили 15 швов, у нее обнаружено сотрясение мозга, а также разрыв уха и трещины в позвонках.
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