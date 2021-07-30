В запорожском ТРК на посетителя напали с ножом (ФОТО)

В торгово-развлекательном комплексе City Mall в городе Запорожье произошел кровавый инцидент. Одного из посетителей ударили ножом. Об этом пишет пресс-служба ГУНП Запорожской области.

В City Mall на мужчину напали с ножом. Фото из открытых источников

Как выяснилось, между 27-летним пострадавшим и его обидчиком изначально произошла ссора, которая переросла в драку прямо на территории торгового центра. В результате конфликта 35-летний мужчина достал из кармана нож и ударил им своего оппонента. Все это происходило на глазах у других посетителей, которые и вызвали на место происшествия сотрудников полиции.

В результате нападения молодей человек получил серьезные травмы: ножевые ранения затылочной области головы, а также плеча и закрытый перелом основания третьей плюсневой кости. На данный момент пострадавший находится в больнице под присмотром врачей.





Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Было установлено, что ранее преступник уже был судим и отбывал наказание. В марте этого года он только освободился из тюрьмы. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В полиции сообщают, что на данный момент подробности кровавого происшествия устанавливаются. Решается вопрос об избрании нападавшему меры пресечения.





Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что на Днепропетровщине задержали изверга, который порезал двух детей своей бывшей сожительницы ножом. Он скрывался на чердаке заброшенного дома. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте





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