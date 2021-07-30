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Главная Новости Общество происшествия В запорожском ТРК на посетителя напали с ножом (ФОТО)
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В запорожском ТРК на посетителя напали с ножом (ФОТО)

Пострадавший сейчас находится в больнице

сегодня, 19:39
Автор:

Денис Подставной

В торгово-развлекательном комплексе City Mall в городе Запорожье произошел кровавый инцидент. Одного из посетителей ударили ножом. Об этом пишет пресс-служба ГУНП Запорожской области. 

В запорожском ТРК на посетителя напали с ножом (ФОТО)

В City Mall на мужчину напали с ножом. Фото из открытых источников

Как выяснилось, между 27-летним пострадавшим и его обидчиком изначально произошла ссора, которая переросла в драку прямо на территории торгового центра. В результате конфликта 35-летний мужчина достал из кармана нож и ударил им своего оппонента. Все это происходило на глазах у других посетителей, которые и вызвали на место происшествия сотрудников полиции. 

В результате нападения молодей человек получил серьезные травмы: ножевые ранения затылочной области головы, а также плеча и закрытый перелом основания третьей плюсневой кости. На данный момент пострадавший находится в больнице под присмотром врачей. 

В запорожском ТРК на посетителя напали с ножом (ФОТО) - фото 2

Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Было установлено, что ранее преступник уже был судим и отбывал наказание. В марте этого года он только освободился из тюрьмы. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 

В полиции сообщают, что на данный момент подробности кровавого происшествия устанавливаются. Решается вопрос об избрании нападавшему меры пресечения. 

В запорожском ТРК на посетителя напали с ножом (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что на Днепропетровщине задержали изверга, который порезал двух детей своей бывшей сожительницы ножом. Он скрывался на чердаке заброшенного дома. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что под Харьковом нашли мертвой шестилетнюю девочку, которая накануне без вести пропала. Ее тело обнаружили ночью в заброшенном здании. 


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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/u-zaporizhzhi-policziya-zatrimala-porushnika-yakij-vchiniv-xuliganski-diji-v-torgivelno-rozvazhalnomu-kompleksi-mista/
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