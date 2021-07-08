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Главная Новости Общество Криминал Изверга, порезавшего ножом двух детей на Днепропетровщине, - задержали
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Изверга, порезавшего ножом двух детей на Днепропетровщине, - задержали

Он прятался на чердаке заброшенного дома в том же селе, где совершил преступление

сегодня, 13:32
Автор:

Андрей Ройко

Вчера издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Днепропевтрощине в одном из поселков близ Кривого Рога ранее судимый мужчина порезал ножом двух детей своей бывшей сожительницы — 2 и 7 лет. Полиция была ориентирована на поиск вооруженного злоумышленника. К вечеру, правоохранители прочесывая все лесополосы и заброшенные места смогли отыскать и задержать преступника. Он прятался на чердаке заброшенного дома в том же поселке Девладовое.

Изверга, порезавшего ножом двух детей на Днепропетровщине, - задержали

Задержание изверга, порезавшего горло двухлетнему ребенку, фото Нацполиции Украины

При этом, в полиции уточнили состояние пострадавших мальчиков. Если в ориентировке преступника было указано, что дети были убиты, то к счастью, это оказалось не так. Тяжелое состояние — только у 2-хлетнего малыша, которому садист перерезал горло — он пока в реанимации. Его старший брат — также жив и его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленнику же будет выбрана мера пресечение — нахождение под стражей. По факту случившегося возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 ("покушение на умышленное убийство") и по ч. 3 ст.146 ("незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины, так как преступник запирался с детьми и не впускал мать в дом, в то время как мучил и наносил ножевые ранения детям.

Напомним, 28-летний мужчина уже был ранее судим за разбой и состоял на учете, как склонный к семейному насилию.

А вот в Харьковской области трое мужчин избили и нанесли ножевое ранение в бедро оппоненту, который не давал им убить кота. Чем закончилась эта история для фигурантов — информировали "Комментарии".





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Источник: comments.ua
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