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Главная Новости Общество Криминал На Днепропетровщине семейный насильник зарезал двух маленьких детей и подался в бега. Что известно
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На Днепропетровщине семейный насильник зарезал двух маленьких детей и подался в бега. Что известно

Преступник раньше уже был судим за разбой и состоял на учете как "семейный насильник"

сегодня, 14:16
Автор:

Андрей Ройко

Резонансное преступление произошло сегодня утром в Днепропетровской области. 28-летний ранее судимый мужчина зарезал двух маленьких сыновей своей бывшей сожительницы. Изверг перерезал горло 2-хлетнему малышу и нанес колото-резаные раны в область спины 7-летнему мальчику. Оба ребенка скончались. Приходились ли убитые малыши родными детьми злоумышленнику — неизвестно. 27-летняя мать обоих детей и мужчина  имеют разные фамилии.

На Днепропетровщине семейный насильник зарезал двух маленьких детей и подался в бега. Что известно

На Днепропетровщине убийца жестоко зарезал двух маленьких братьев, фото из открытых источников

Об этом изданию "Комментарии" сообщили собственные источники в этой области. На момент подготовки материала данный случай также подтвердили в одном из местных СМИ, опубликовав  фото предполагаемого преступника, который после совершения убийств исчез с места преступления.

Трагедия произошла в поселке Девладове бывшего Софиевского района области (ныне — в составе Криворожского ОТГ). Сообщение поступило на горячую линию правоохранителям около 10.30. Личный состав Криворожского отдела полиции ориентирован на поиски преступника. Ранее мужчина уже притягивался к уголовной ответственности по статье 187 Уголовного кодекса Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, опасным для жизни и здоровья пострадавшего (разбой)). Также злоумышленник находился на учете за совершение домашнего насилия. Вероятно в отношении своей бывшей сожительницы или ее детей.

Увы, но убийства детей из мести или с сексуальным подтекстом нередко случаются в Украине. Еще один резонансный случай произошел этой весной в Николаевской области, когда мужчина зарезал 8-летнюю дочку своих соседей, о чем детально писали "Комментарии".


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Источник: comments.ua
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