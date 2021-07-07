На Днепропетровщине семейный насильник зарезал двух маленьких детей и подался в бега. Что известно

Резонансное преступление произошло сегодня утром в Днепропетровской области. 28-летний ранее судимый мужчина зарезал двух маленьких сыновей своей бывшей сожительницы. Изверг перерезал горло 2-хлетнему малышу и нанес колото-резаные раны в область спины 7-летнему мальчику. Оба ребенка скончались. Приходились ли убитые малыши родными детьми злоумышленнику — неизвестно. 27-летняя мать обоих детей и мужчина имеют разные фамилии.

На Днепропетровщине убийца жестоко зарезал двух маленьких братьев, фото из открытых источников

Об этом изданию "Комментарии" сообщили собственные источники в этой области. На момент подготовки материала данный случай также подтвердили в одном из местных СМИ, опубликовав фото предполагаемого преступника, который после совершения убийств исчез с места преступления.



Трагедия произошла в поселке Девладове бывшего Софиевского района области (ныне — в составе Криворожского ОТГ). Сообщение поступило на горячую линию правоохранителям около 10.30. Личный состав Криворожского отдела полиции ориентирован на поиски преступника. Ранее мужчина уже притягивался к уголовной ответственности по статье 187 Уголовного кодекса Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, опасным для жизни и здоровья пострадавшего (разбой)). Также злоумышленник находился на учете за совершение домашнего насилия. Вероятно в отношении своей бывшей сожительницы или ее детей.

Увы, но убийства детей из мести или с сексуальным подтекстом нередко случаются в Украине. Еще один резонансный случай произошел этой весной в Николаевской области, когда мужчина зарезал 8-летнюю дочку своих соседей, о чем детально писали "Комментарии".

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