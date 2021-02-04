В Запорожье срочно вылетел глава ВОЗ

Сегодня, 4 февраля, в Запорожье срочно вылетел министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом и о причинах этой поездки он сообщил на своей странице в Фейсбук.

Максим Степанов вылетел в Запорожье после пожара в инфекционной больнице - фото: из открытых источников

Так, вчера в запорожской областной инфекционной больнице, в блоке, где лежат зараженные коронавирусом люди, случился крупный пожар. По предварительной информации возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения. В результате происшествия погибли четыре человека. По информации пресс-службы ГСЧС в Запорожской области, одним из погибших оказался анестезиолог. Ему было 26 лет. Погибшим пациенткам было 64, 91 и 76 лет.

Предварительной причиной их смерти является отравление угарным газом. Еще двое пострадали. Восемь человек были эвакуированы. С ними, к счастью, всё в порядке. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось за десять минут.





Максим Степанов на своей странице в Сети выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Также он сообщил, что в связи со случившейся трагедией он срочно вылетает в Запорожье для установления обстоятельств данного происшествия.

На данный момент по данному делу ведется расследования. Соответствующие органы устанавливают причину возгорания. Степанов отметил, что виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Лондоне в здании парламента Британии сработала пожарная сигнализация и о подробностях этого происшествия. Также сайт информировал о деталях пожара в Харьковском доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.





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