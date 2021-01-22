Обогреватель и короткое замыкание: детали пожара в Харькове

К смерти 15 человек вследствие пожара в Харьковском доме престарелых привела совокупность нескольких факторов. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Об этом изданию РБК сообщили источники в правоохранительных органах.

Пожар в Харькове - фото из открытых источников

Согласно информации, обнародованной в издании, в доме для престарелых "Золотое время" с 17 января не работал газовый котел. Для того чтобы отапливать помещение, сотрудники использовали электрообогреватель. В издании предположили, что в трагический день постояльцев дома престарелых оставили без присмотра.

По состоянию на данный момент в полиции склоняются к тому, что в стене произошло короткое замыкание в проводке. Огонь смог очень быстро распространиться из-за того, что внутри здания была деревянная отделка и пол, передает РБК.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о задержании четверых человек, которые причастны к смертельному пожару в Харьковском доме престарелых. Об этом генпрокурор написала на своей странице в Facebook.

Ирина Венидиктова сообщила, что следствие по делу проверяет несколько версий возникновения пожара в Харьковском доме для престарелых: возгорание в результате поджога, неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

Ранее, издание "Комментарии" сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января днем общенационального траура из-за пожара в харьковском доме престарелых, который унес жизни 15 человек. Об этом он заявил во время рабочего визита в Харьков 22 января









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