В инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: среди жертв – врач

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Ольга Чародий
В областной инфекционной больнице в Запорожье ночью 4 февраля произошел пожар. По предварительной информации, погибли четыре человека. Об этом сообщает местное издание 061.ua.
Пожарная машина (фото из открытых источников)
Пожар, по информации издания, начался в 23.25 3 февраля. Горел пятиэтажный корпус. Во время пожара погибли четыре человека.
"На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м²
состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдено 4
тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов", - говорится в сообщении.
На первом этаже были люди, которые находились на
искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках.
Напомним, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о задержании четверых человек, которые причастны к смертельному пожару в Харьковском доме престарелых. Об этом генпрокурор написала на своей странице в Facebook. Ирина Венидиктова сообщила, что следствие по делу проверяет несколько версий возникновения пожара в Харьковском доме для престарелых: возгорание в результате поджога, неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.Ранее, издание "Комментарии" сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января днем общенационального траура из-за пожара в харьковском доме престарелых, который унес жизни 15 человек. Об этом он заявил во время рабочего визита в Харьков 22 января.
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