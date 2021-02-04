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В инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: среди жертв – врач

На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких

сегодня, 04:15
Автор:

Ольга Чародий

В областной инфекционной больнице в Запорожье ночью 4 февраля произошел пожар. По предварительной информации, погибли четыре человека. Об этом сообщает местное издание 061.ua.

В инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: среди жертв – врач

Пожарная машина (фото из открытых источников)

Пожар, по информации издания, начался в 23.25 3 февраля. Горел пятиэтажный корпус. Во время пожара погибли четыре человека.

"На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов", -  говорится в сообщении.

На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает. Всего в корпусе находилось 29 человек. На месте трагедии создали пост дезинфекции. Причины пожара выясняются.

 Напомним, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о задержании четверых человек, которые причастны к смертельному пожару в Харьковском доме престарелых. Об этом генпрокурор написала на своей странице в Facebook. Ирина Венидиктова сообщила, что следствие по делу проверяет несколько версий возникновения пожара в Харьковском доме для престарелых: возгорание в результате поджога, неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети. 

Ранее, издание "Комментарии" сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января днем общенационального траура из-за пожара в харьковском доме престарелых, который унес жизни 15 человек. Об этом он заявил во время рабочего визита в Харьков 22 января.


   


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Источник: https://www.061.ua/news/3013540/pozar-v-infekcionnoj-bolnice-v-zaporoze-pogiblo-4-celoveka
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