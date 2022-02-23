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В Украине прекратили работу государственные сайты: что происходит

В Украине прекратили работу сайты Кабмина, Верховной Рады, СБУ и МИД

сегодня, 16:54
Автор:

Людмила Слободенюк
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Во второй половине дня, 23 февраля, прекратили работу государственные сайты. В частности, портал "Комментарии" последовал закономерность, что сейчас невозможно зайти на такие вэбресурсы, как сайт Кабмина, Верховной Рады, СБУ и МИД Украины.

В Украине прекратили работу государственные сайты: что происходит

Не работают государственные сайты. Фото из открытых источников

В настоящее время, по сообщению Госспецсвязи, специалисты выясняют причины и не уточняют, идет ли речь об очередной кибератаке на Украину.

Напомним, вчера, 22 февраля, правительственная команда по реагированию на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA объявляла о вероятной кибератаке на вебресурсы Украины . По данным экспертов, атака должна была произойти еще 22 февраля, однако ее не было. Однако сайты, как видно, перестали работать сегодня, 23 февраля.

Ранее "Комментарии" писали о том, что 15 февраля на украинские сети была совершена самая большая в истории кибератака. Тогда злоумышленники вмешались в работу банковской системы и государственных сайтов. Хакеры осуществили мощную DDOS-атаку на ряд порталов госучреждений Украины. В частности, на официальные сайты Минобороны и ВСУ. Также пострадали Сбербанк, ПриватБанк и портал Дия. Вечером работу ресурсов возобновили. Правоохранители оценили такую атаку в миллионы долларов и опровергли информацию, что данные украинцев пострадали.

Ранее, 14 января, хакеры совершили атаку на ряд правительственных сайтов Украины и заблокировали их работу. Тогда на сайтах обнародовались сообщения с угрозами и информацией о похищении личных данных украинцев. Однако в спецслужбах эти сообщения были опровергнуты.


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Источник: https://comments.ua/
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