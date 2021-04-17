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В Украине после вакцинации от COVID-19 умер мужчина

Мужчина сделал прививку за день до смерти

сегодня, 12:45
Автор:

Мокрик Анастасия

Во Львовской области умер мужчина, которому накануне сделали прививку от коронавируса. О происшествии на своей странице в Facebook рассказал глава областной государственной администрации Максим Козицкий.

В Украине после вакцинации от COVID-19 умер мужчина

Во Львовской области умер мужчина, который накануне сделал прививку от коронавируса - фото: из открытых источников

Губернатор сообщил, что 15 апреля мужчина получил вакцину AstraZeneca / Covishield, а на следующий день умер. Погибшему было 63 года. По словам Козицкого, данный случай был зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации.

На сегодняшний день данный случай рассматривается Региональной группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации. Вместе с тем глава Львовской ОГА отметил, что вакцинация не предотвращает развитие других заболеваний. Вероятно, смерть могла наступить не в результате вакцинации.

Напомним, что CoviShield производится по официальной лицензии разработчиков из британского Оксфордского университета и фармакологической компании AstraZeneca. Этой же вакциной прививался президент Украины Владимир Зеленский. Однако в марте ряд европейских стран приостановил процесс вакцинации AstraZeneca / Covishield из-за серьезных негативных последствий – у людей, получивших прививку, образовывались тромбы.

Затем использование остановила Австрия во время расследования смерти от нарушения свертываемости крови и болезни от легочной эмболии. Но уже спустя 2 дня после этого Агентство ЕМА сообщило о том, что доказательства причастности вакцины к смерти человека не были найдены.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какие побочные реакции на вакцинацию от коронавируса были зафиксированы МОЗ, а также о том, Украина получила вакцину Comirnaty производства Pfizer. Известна даты начала вакцинации.


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Источник: https://www.facebook.com/maks.kozytskyy
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