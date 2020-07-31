В убийстве украинского рэпера Энди Картрайта появился подозреваемый

Жена украинского рэпера Энди Картрайта Марина Кохан стала фигуранткой дела о его убийстве. Как сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета РФ, женщина задержана, но обвинения ей пока не предъявлено.



"Сейчас с подозреваемой проводят следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Марина объяснила: расчленила мужа, который якобы скончался от передозировки, чтобы его смерть не была бесславной. Дескать, предпочла бы, чтобы тот пропал без вести. Тело девушка расчленяла в квартире, где также проживали ее 2-летний сын и мама.



Напомним, теща российского рэпера украинского происхождения Энди Картрайта не помогала жене расчленять его тело. А его жена не стирала в машинке органы мертвого мужа. Об этом заявила адвокат Марины (жены рэпера - ред.) Ирина Скурту.

"В стиральной машинке никаких следов биоматериалов следователи не нашли. Мать моей подзащитной не задержали, она не принимала в этом участие. Сейчас она находится со своим двухлетним внуком (сыном Энди, - ред.) у дальних родственников. Единственное, что прокомментирую: она знала о том, что сделала Марина и просила ее сообщить в полицию. Сама она этого делать не стала, так как боялась за дочь. Чтобы перебить трупный запах, тело рэпера они засыпали солью, а в квартире жгли благовония", - заявила юрист.

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