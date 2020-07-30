"Стирала части мужа в стиральной машинке": смерть рэпера из Украины обрастает жуткими подробностями

Смерть рэпера Энди Картрайта, который был родом из Украины, но проживал в Санкт-Петербурге, обрастает новыми подробностями. Оказывается, расчленить мужа его супруге Марине Кохал помогала ее мать. Об этом со ссылкой на правоохарнителей сообщает Телеграмм-канал Baza.

“Следователи пока изучают улики и они уже наткнулись на несколько удивительных зацепок и странностей. Как отмечают криминалисты, все конечности были отпилены практически идеально — можно сказать, работал профессионал. Но это не самое странное — внутренние органы трупа Марина зачем-то постирала в стиральной машинке, а части тела вывалила в соли. Кроме того, на одном из предплечий следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата”, - пишет СМИ.

В Baza говорят, что Марина вычистила всю квартиру — если бы не пять черных мешков, её муж реально мог бы остаться пропавшим без вести. С запахами, которые наводнили квартиру, Кохал якобы боролась с помощью благовоний. А шприц, из-за которого у Картрайта якобы случилась передозировка, Кохал случайно выкинула. Друзья умершего говорят, что у него были проблемы с алкоголем, но наркотики он не употреблял.

Сейчас Марина задержана, а её маму, которая помогала разобраться с зятем, отправили под подписку о невыезде.

Напомним, российский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) умер в Санкт-Петербурге. Его жена Марина расчленила тело музыканта и спрятала его в пакеты, чтобы потом избавиться.

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