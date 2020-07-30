В России жена расчленила известного рэпера

Российский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) умер в Санкт-Петербурге. Его жена Марина расчленила тело музыканта и спрятала его в пакеты, чтобы потом избавиться, пишет “Обозреватель”.

Женщину задержала полиция. По ее словам, 30-летний рэпер умер от передозировки наркотиками несколько дней назад, пишет Telegram-канал Mash. Марина, якобы узнав о смерти мужа, почему-то никому об этом не рассказала, расчленила тело рэпера и разложила по пакетам. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся, тот, в свою очередь, сообщил в полицию.

Сейчас супруга задержана, судмедэксперты устанавливают, действительно ли Энди умер от наркотиков.

Энди Картрайту было 30 лет. Его рост почти 2 метра. Он принимал участие в различных музыкальных проектах, в том числе в знаменитом "Версус-баттле".

Напомним, 29 июля на автодороге Киев - Харьков обнаружен автомобиль "Mercedes-Benz S-Class" с бездыханным телом внутри. Об этом сообщает полиция области. Заместитель начальника отдела коммуникации полиции Полтавской области Роман Гришин заявил, что предварительно личность погибшего установлена, однако не назвал имени. По данным СМИ, расстрелянным оказался известный в преступном мире Александр Мазур. Якобы с 2015 года Мазур под руководством горловского "криминального авторитета" контролировал фермерские хозяйства в Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Херсонской и Одесской областях.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!