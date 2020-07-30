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Главная Новости Общество происшествия В полиции рассказали подробности расстрела водителя на трассе "Киев - Харьков" (фото)
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В полиции рассказали подробности расстрела водителя на трассе "Киев - Харьков" (фото)

По данным СМИ, расстрелянным оказался известный в преступном мире Александр Мазур

сегодня, 10:00
Автор:

Елена Волкова
В полиции рассказали подробности расстрела водителя на трассе "Киев - Харьков" (фото)

В среду 29 июля на автодороге Киев - Харьков обнаружен автомобиль "Mercedes-Benz S-Class" с бездыханным телом внутри. Об этом сообщает полиция области.

Заместитель начальника отдела коммуникации полиции Полтавской области Роман Гришин заявил, что предварительно личность погибшего установлена, однако не назвал имени.

"Около 16 часов на трассе" Киев-Харьков "был найден автомобиль" Мерседес с простреленными окнами. В салоне автомобиля было обнаружено тело мужчины. Предварительно его личность установлена ​​- это уроженец Донецкой области, 1985 года рождения", - сообщил Гришин.

В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Умышленное убийство".


По данным СМИ, расстрелянным оказался известный в преступном мире Александр Мазур. Якобы с 2015 года Мазур под руководством горловского "криминального авторитета" контролировал фермерские хозяйства в Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Херсонской и Одесской областях.

Как ранее сообщали "Комментарии", под Киевом расстреляли 44-летнего предпринимателя - вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана. Он вместе с сыном направлялись на дачу в Бориспольский район, но у железнодорожного переезда из кустов выбежал киллер и открыл огонь. Будучи тяжело раненным, Плекан пытался увезти сына: свернул в поле, проехал около 300 метров и позвонил жене. Однако киллер догнал его и убил.


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