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Жена Энди Картрайта объяснила, зачем расчленила украинского рэпера

Жена умершего Картрайта Марина заявила, что его смерть показалась ей бесславной

сегодня, 10:10
Автор:

Елена Волкова
Жена Энди Картрайта объяснила, зачем расчленила украинского рэпера

Теща российского рэпера украинского происхождения Энди Картрайта не помогала жене расчленять его тело. А его жена не стирала в машинке органы мертвого мужа. Об этом заявила адвокат Марины (жены рэпера - ред.) Ирина Скурту, передает “ТСН”.

"В стиральной машинке никаких следов биоматериалов следователи не нашли. Мать моей подзащитной не задержали, она не принимала в этом участие. Сейчас она находится со своим двухлетним внуком (сыном Энди, - ред.) у дальних родственников. Единственное, что прокомментирую: она знала о том, что сделала Марина и просила ее сообщить в полицию. Сама она этого делать не стала, так как боялась за дочь. Чтобы перебить трупный запах, тело рэпера они засыпали солью, а в квартире жгли благовония", - заявила юрист.

Эксперты еще выясняют причину смерти исполнителя. 

Что же касается самой Марины, ее отпустили под подписку о невыезде. В полиции говорят, что девушка ведет себя адекватно, ее версия последовательна, а насколько правдива - покажут экспертизы. Марина говорит, что расчленила мужа, который якобы скончался от передозировки, чтобы его смерть не была бесславной. Дескать, предпочла бы, чтобы тот пропал без вести.

Как ранее сообщали "Комментарии", российский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) умер в Санкт-Петербурге. Его жена Марина расчленила тело музыканта и спрятала его в пакеты, чтобы потом избавиться.


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