В Турции зафиксировали новую серию землетрясений: подробности

На территории Турции в очередной раз зафиксировали сейсмологическую активность. 25 июля наибольшие толчки имели магнитуду в 5,5 балла и произошли в южной части страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение в Турции. Фото из открытых источников

Эпицентр землетрясения находился примерно в 86 км северо-восточнее популярного курорта Адана, на небольшой глубине 12 км. Основной толчок произошел в 8:44. Подземные толчки магнитудой 5,5 классифицируются как средние и могут нанести незначительный вред зданиям. Среднегодовая численность таких землетрясений составляет около 500.

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Председатель Управления Турции по ликвидации последствий стихийных бедствий и кризисов Юнус Сезер заявил, что хотя толчки ощущались достаточно сильно во многих местах, преимущественно на востоке и юге, ситуация в стране стабильная. Также отсутствует информация о жертвах и пострадавших.

Напомним, что Турция является сейсмически активной страной, где землетрясения происходят регулярно, некоторые из них разрушительны. EMSC заявили, что землетрясение во вторник было седьмым за последние 70 часов в Турции, однако предыдущие были слабее.

Последнее катастрофическое землетрясение произошло 6 февраля 2023, когда мощные толчки магнитудой 7,8 балла произошли на юге Турции и Сирии. Только в Турции погибли более 50 тысяч человек, а еще более 100 тыс. были ранены. Общее число жертв землетрясения составило около 60 тысяч.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты назвали вероятность вымирания человечества до 2100 года.

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