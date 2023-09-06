В Тихом океане акулы напали и потопили катамаран с россиянами

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Slava Kot
Российский катамаран Russian Ocean Way — TION, участвовавший в кругосветной экспедиции, подвергся нападению акул и был утоплен в Тихом океане. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
В Тихом океане акулы напали на катамаран с россиянами. Фото из открытых источников
Россияне участвовали в кругосветной экспедиции и начали свой последний этап, который стартовал 28 августа из Вануату и должен был завершиться в Австралии. На этом отрезке к двум россиянам Евгению Ковалевскому и Станиславу Березкину присоединился дополнительный член экипажа француз Винсент Томас Этьен.
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Как утверждают россияне, 4 сентября на них впервые напали акулы и повредили часть корпуса лодки. Впоследствии атаки повторились и катамаран Russian Ocean Way-TION был поврежден настолько сильно, что начал тонуть. Россияне стали вызывать помощь и воспользовались сигналом SOS.
На сигнал отреагировало Австралийское управление безопасности на море (AMSA) и отправило команду спасателей, которая прибыла к месту инцидента через 45 минут и спасла всех членов экипажа. Двое россиян и француз смогли забрать вещи из лодки, которая впоследствии пошла ко дну.
Напомним, что это не первый раз акулы нападают на россиян. В июне акула убила русского туриста в Египте. Соответствующие кадры зафиксировали отдыхавшие на месте инцидента.
Также "Комментарии" писали, что ученые зафиксировали странное поведение акул. Позже оказалось, что на них повлиял кокаин в воде.
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