В Тихом океане акулы напали и потопили катамаран с россиянами

Российский катамаран Russian Ocean Way — TION, участвовавший в кругосветной экспедиции, подвергся нападению акул и был утоплен в Тихом океане. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В Тихом океане акулы напали на катамаран с россиянами. Фото из открытых источников

Россияне участвовали в кругосветной экспедиции и начали свой последний этап, который стартовал 28 августа из Вануату и должен был завершиться в Австралии. На этом отрезке к двум россиянам Евгению Ковалевскому и Станиславу Березкину присоединился дополнительный член экипажа француз Винсент Томас Этьен.

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Как утверждают россияне, 4 сентября на них впервые напали акулы и повредили часть корпуса лодки. Впоследствии атаки повторились и катамаран Russian Ocean Way-TION был поврежден настолько сильно, что начал тонуть. Россияне стали вызывать помощь и воспользовались сигналом SOS.

На сигнал отреагировало Австралийское управление безопасности на море (AMSA) и отправило команду спасателей, которая прибыла к месту инцидента через 45 минут и спасла всех членов экипажа. Двое россиян и француз смогли забрать вещи из лодки, которая впоследствии пошла ко дну.

"Оба корпуса судна были повреждены после нескольких атак акул. Есть много причин, почему атакуют акулы, но мотивация этих акул непонятна", — сказал представитель AMSA.

Напомним, что это не первый раз акулы нападают на россиян. В июне акула убила русского туриста в Египте. Соответствующие кадры зафиксировали отдыхавшие на месте инцидента.

Также "Комментарии" писали, что ученые зафиксировали странное поведение акул. Позже оказалось, что на них повлиял кокаин в воде.