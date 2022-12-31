В США в страшном ДТП погибли десятки бизонов: причины

В результате масштабной аварии, которая произошла на шоссе штата Монтанна (США) недалеко от Йеллоустонского национального парка, более 12 бизонов оказались мертвы.

Бизоны/Фото из открытых источников

Сообщается, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся в двумя другими транспортными средствами. В результате ДТП 13 бизонов погибло, так как их стадо находилось в тот момент в эпицентре аварии.

Известно, что авария произошла вечером 28 декабря. Некоторые из бизонов погибли на месте, а остальные получили серьезные травмы и их было решено усыпить.

Никто из людей не пострадал. Копы отметили, что водитель грузовика не превышал скорость, однако в темное время суток он все же должен был быть более аккуратным.

Авария произошла к северу от города Уэст-Йеллоустоун, который является западным въездом в Йеллоустонский национальный парк. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Местные копы обеспокоены инцидентом, однако они напомнили о том, что зубры в этом регионе зимой часто собираются большими стадами возле дорог, где им легче ориентироваться в условиях сильного снегопада. Животных, к сожалению, трудно увидеть ночью из-за их темно-коричневого окраса. Стоит также понимать, что глаза зубров не отражают свет фар, как это делают глаза оленей.

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