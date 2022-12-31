В Индии во время пикника мужчина умер страшной смертью: причина шокирует

На днях в лесном заказнике Амоси, который расположен на территории Индии, произошел вопиющий инцидент. Так, во время пикника на мужчину внезапно напало стадо агрессивных слонов. Неконтролируемые животные буквально за считанные минуты набросились на ничего не подозревающего мужчину и затоптали его насмерть. Пострадавший скончался на месте происшествия. Полученные мужчиной травмы оказались не совместимы с жизнью.

Мужчина скончался на месте/ Фото из открытых источников

Об этом пишет издание The Assam Tribune.

Известно, что мужчина на отдых на природу вместе с двумя своими друзьями. В какой0то момент на компанию напало стадо слонов, которые выбежали из близлежащих зарослей. Животные, по словам очевидцев, были голодны и почувствовали запах пищи. Именно поэтому они напали на компанию, которая устроили пикник.

Слоны вели себя агрессивно и сразу же атаковали мужчин. Сообщается, что друзьям погибшего удалось убежать, однако их товарища животные затоптали на месте.

Прибывшие по вызову правоохранители, медики и сотрудники Департамента лесного хозяйства были шокированные увиденным — они обнаружили изуродованный труп мужчины и передали его родственникам.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Малайзии крокодил на глазах отца съел годовалого ребенка (ФОТО). Вопиющий инцидент произошел на днях у побережья Лахад-Дату, что в Малайзии. Отец стал свидетелем трагедии, но ничего не смог сделать. Так, крокодил огромных размеров внезапно атаковал каноэ, в котором находились мужчина и его годовалый сын. Трагедия произошла у побережья Лахад-Дату, что в Малайзии.

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