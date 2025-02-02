В СНБО назвали причастных ко взрывам у ТЦК

Операции со взрывами в украинских ТЦК курируют спецслужбы РФ. Параллельно этому заметно усилилась медийная кампания, направленная на срыв мобилизации в Украине. Об этом 2 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

ТЦК стали целью российских диверсий, считают в ЦПД СНБО. Фото: Славута Сити

"Операции против военных, а также с подрывами ТЦК курируют структуры ГРУ и ФСБ РФ", — написал он.

Коваленко также отметил, что параллельно с этим усиливается и медийная кампания против Украины и Сил обороны Украины, которая продолжается с 2022 года.

"Но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливания в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года", — добавил глава ЦПД СНБО.

Как сообщал портал "Комментарии", возле здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области вечером 2 февраля произошел взрыв. Ранения получил военный. Полицейские проводят следственные действия, остальные детали будут позже. СМИ сообщают, что очевидці видели мужчину, который убегал с места взріва, затем сел в машину и скрылся. В Днепропетровском областном ТЦК и СП уточнили, что пострадавший получил легкие повреждения.

В заметке указано, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40, после чего на место происшествия немедленно выехали правоохранители.

"Комментарии" напоминают, что в 2024 году взрыв возле военкомата раздался в областном центре — Днепре. 1 февраля был взрыв в военкомате в Ровно. Там есть погибший и раненые, но деталями инцидента ни полиция, ни ТЦК не делятся.

Также участились случаи нападений на сотрудников ТЦК. А 31 января в Полтавской области мужчина застрелил сотрудника ТЦК из ружья, чтобы "отбить" мобилизованного товарища, которого уже везли к месту обучения. В полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине знал маршрут автобуса, которым везли мобилизованных. Из автобуса ему звонил второй фигурант, который хотел сбежать, и сообщал детали.

"Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия", — отметили в Офисе генпрокурора.

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