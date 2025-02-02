На Днепропетровщие прогремел взрыв возле ТЦК: что известно о последствиях

Возле здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области вечером 2 февраля произошел взрыв. Ранения получил военный. Полицейские проводят следственные действия, остальные детали будут позже, передает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Полиция работает на месте взрывы у ТЦК в Павлограде. Фото: Полиция Днепропетровской области

"Полиция работает на месте взрыва возле здания РТЦК и СП в Павлограде. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина", — говорится в сообщении.

В Днепропетровском областном ТЦК и СП уточнили, что пострадавший получил легкие повреждения.

В заметке указано, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40, после чего на место происшествия немедленно выехали правоохранители.

В 2024 году взрыв возле военкомата раздался в областном центре — Днепре. 1 февраля был взрыв в военкомате в Ровно. Там есть погибший и раненые, но деталями инцидента ни полиция, ни ТЦК не делятся.

А 31 января в Полтавской области мужчина застрелил сотрудника ТЦК из ружья, чтобы "отбить" мобилизованного товарища, которого уже везли к месту обучения. В полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине знал маршрут автобуса, которым везли мобилизованных. Из автобуса ему звонил второй фигурант, который хотел сбежать, и сообщал детали.

"Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия", — отметили в Офисе генпрокурора.

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