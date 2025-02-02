logo

BTC/USD

98062.19

ETH/USD

2961.18

LTC/USD

111.00

USD/UAH

41.95

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия На Днепропетровщие прогремел взрыв возле ТЦК: что известно о последствиях
commentss НОВОСТИ Все новости

На Днепропетровщие прогремел взрыв возле ТЦК: что известно о последствиях

Ранен военком, подозреваемых в теракте ищут

сегодня, 21:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Возле здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области вечером 2 февраля произошел взрыв. Ранения получил военный. Полицейские проводят следственные действия, остальные детали будут позже, передает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

На Днепропетровщие прогремел взрыв возле ТЦК: что известно о последствиях

Полиция работает на месте взрывы у ТЦК в Павлограде. Фото: Полиция Днепропетровской области

"Полиция работает на месте взрыва возле здания РТЦК и СП в Павлограде. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина", — говорится в сообщении.

В Днепропетровском областном ТЦК и СП уточнили, что пострадавший получил легкие повреждения.

В заметке указано, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40, после чего на место происшествия немедленно выехали правоохранители.

В 2024 году взрыв возле военкомата раздался в областном центре — Днепре. 1 февраля был взрыв в военкомате в Ровно. Там есть погибший и раненые, но деталями инцидента ни полиция, ни ТЦК не делятся.

А 31 января в Полтавской области мужчина застрелил сотрудника ТЦК из ружья, чтобы "отбить" мобилизованного товарища, которого уже везли к месту обучения. В полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине знал маршрут автобуса, которым везли мобилизованных. Из автобуса ему звонил второй фигурант, который хотел сбежать, и сообщал детали.

"Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия", — отметили в Офисе генпрокурора.

Читайте также на портале "Комментарии" — это уже красная линия: командующий сухопутными войсками отреагировал на убийства работников ТЦК.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/pfbid031jmVVgTMSRXT9xokboLP8VMLsWis7VVxgAuTB9ByYKrnn6K4CrVWspNrkBYfyM2il?rdid=EdaGd0ml6t7fEaWu&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1At29AkeCv%2F#
Теги:

Новости

Все новости