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Главная Новости Общество происшествия В Ровно горело здание ОГА
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В Ровно горело здание ОГА

Пострадавших в результате пожара нет

сегодня, 18:35
Автор:

Елизавета Черных

В городе Ровно спасателям удалось ликвидировать пожар в здании областной администрации, а к тушению привлекли более четырех десятков пожарных. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на сообщение ГСЧС. 

В Ровно горело здание ОГА

В Ровно горело здание ОГА - фото "Украинская правда"

"17 февраля в 14:53 в Ровно на улице Майдан Просвещения на втором этаже шестиэтажного здания Ровенской областной государственной администрации случился пожар. Пожар возник в кабинете Департамента агропромышленного развития Ровенской ОГА", — передали в ведомстве. 

Сообщается, что огонь повредил мебель на площади 15 квадратных метров. К счастью, пострадавших в результате пожара нет — были эвакуированы 50 человек, еще сто покинули здание самостоятельно. 

Напомним, что накануне в областной инфекционной больнице в Запорожье произошел пожар. По предварительной информации, погибли четыре человека. Правоохранители подозревают, что виновным в пожаре в медицинском учреждении может быть один из работников. Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала получил подозрение, сообщили сегодня в Министерстве внутренних дел Украины.

"Комментарии" также сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию в Запорожье. Так, президент пообещал сделать все возможное, чтобы подобных трагедий больше не случалось. Глава государства выразил свои соболезнования семьям погибших пациентов и медицинского работника, жизнь которых прервалась в стенах запорожской больнице. Он также отметил, что самым страшным является то, что это произошло в самой больнице, в месте, где людям должны дарить здоровье и спасать их жизни.





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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/17/7283798/
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