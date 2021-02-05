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Трагедия в Запорожье: кто виноват в пожаре в инфекционной больнице

Полицейские объявили о подозрении

сегодня, 12:12
Автор:

Таисия Ерохина

Правоохранители подозревают, что виновным за пожар в областной инфекционной больнице в Запорожье, что произошел 3 февраля, может быть один из работников. Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала получил подозрение, сообщили сегодня в Министерстве внутренних дел Украины.

Трагедия в Запорожье: кто виноват в пожаре в инфекционной больнице

Пожар в больнице в Запорожье. Фото: zp.npu.gov.ua

Так, работнику 1956 года инкриминируется нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ст. 270 и 272 УКУ). В МВД говорят, что сотрудник нарушил требования ст. 15 Закона Украины "Об охране труда" и должностные инструкции. Не была остановлена работа оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, а это создало угрозу жизни и здоровью людей. Таким образом, во время проведения кислородной терапии в одной из палат-боксов в реанимационном отделении возник пожар. Погибли четыре человека — три пациента и врач-анестезиолог.

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов побывал со срочным визитом в Запорожье после трагедии в инфекционной больнице.

Как сообщалось ранее, Зеленский прокомментировал трагедию в Запорожье. Так, президент пообещал сделать все возможное, чтобы подобных трагедий больше не случалось. Президент страны Владимир Зеленский выразил свои соболезнования семьям погибших пациентов и медицинского работника, жизнь которых прервалась в стенах запорожской больнице. Он также отметил, что самым страшным является то, что это произошло в самой больнице, в месте, где людям должны дарить здоровье и спасать их жизни.


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/38576_U_Zaporizhzhi_policiya_ogolosila_pidozru_pracivniku_likarni__u_porushenni_pravil_bezpeki_shcho_sprichinilo_zagibel_lyudey.htm
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