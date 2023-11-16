В России рухнул многоквартирный дом: подробности

В российской Астрахани рухнула часть пятиэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщают "Комментарии".

Разрушенный дом в Астрахани

В доме четыре подъезда, 80 квартир. Спасатели заранее эвакуировали 213 жителей из дома, два подъезда которого обрушились. До этого по дому пошли трещины, о чем очевидцы сообщили в экстренные службы. Для людей организовали три пункта временного размещения на базе школ. Сейчас спасатели разгребают завалы в поисках людей, которые все же могли находится в доме в момент обрушения. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Периодически, на месте обрушения объявляют минуту тишины, чтобы спасатели могли узнать, остались ли люди под завалами.

При этом версию со взрывом газа российские власти отвергли. Причиной обрушения могло стать нарушение целостности несущих конструкций.

"На внешней стене дома сегодня была обнаружена массивная трещина. Спустя два часа произошло обрушение. Нарушение целостности несущих конструкций рассматривается как основная причина произошедшего", — сказали в экстренных службах.

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