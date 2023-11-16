Поражение России в ООН: такой ситуации еще не было

При голосовании ООН по членству в Исполнительном совете ЮНЕСКО Россия не получила соответствующих голосов и таким образом потеряла свое место. Раньше с Россией такой ситуации в ЮНЕСКО еще не было.

Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Фото из открытых источников

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) впервые в истории не предоставила место России в Исполнительном совете, являющемся одним из главных органов организации, наряду с Генеральной конференцией и Секретариатом. Исполнительный совет ЮНЕСКО создает программу деятельности организации и определяет распределение средств.

В Совет входят 58 стран, которые избираются голосованием из разных регионов. Россия оказалась в регионе "Восточная Европа", однако проиграла голосование таким странам, как Чехия, Сербия, Албания и Словакия.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на исключение РФ из одного из ключевых органов ООН.

"Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха влияния РФ закончилась, и это правильно", — написал Зеленский и добавил, что "Международная роль России будет только слабеть".

Следует отметить, что в начале ноября Россия также впервые лишилась места в Международном суде ООН. Российский представитель во время голосования уступил румынскому коллеге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько россиян поддерживает вывод армии России из Украины и возвращение к границам 1991 года. Кроме того, у россиян впервые за период с начала полномасштабного вторжения изменилось отношение к войне в Украине.

Также "Комментарии" писали об интервью руководителя ОП Андрея Ермака, назвавшего две главные цели президента Украины Владимира Зеленского.