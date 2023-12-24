В России разбился упавший с 24 этажа Дед Мороз

На территории России в городе Челябинск промышленный альпинист в костюме Деда Мороза во время праздничного спуска упал с многоэтажного дома и разбился насмерть. Это произошло на виду у детей и их родителей.



Дед Мороз в России упал из дома

Во время новогодних празднований в России организовали мероприятие с Дедом Морозом, который должен был спуститься с 24 этажа и вручить подарки. Однако мужчина, вероятно, перепутал страховочные тросы, разбился и умер на месте. За инцидентом наблюдали родители и дети, решившие, что это часть праздничного шоу.

"Все веселились, и никто даже подумать не мог, что такое произойдет. Я до последнего думал, что это какая-то бутафория, что это проделка. Торжества продолжались. Сначала не было никаких подозрений, что это трагедия", — рассказывает один из участников празднований.

На инцидент отреагировала компания, организовавшая мероприятие и извинившаяся за трагический случай, указав, что промышленный альпинист был "опытным специалистом".

"Сегодняшний праздник обернулся ужасным несчастьем. Промышленный альпинист в костюме Деда Мороза упал из дома и погиб. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь полиции понять причины и никогда не позволить этому повториться", — заявили в компании.

Сообщалось, что погибшему мужчине в костюме Деда Мороза было 25 лет.

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