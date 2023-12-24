В России разбился упавший с 24 этажа Дед Мороз

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На территории России в городе Челябинск промышленный альпинист в костюме Деда Мороза во время праздничного спуска упал с многоэтажного дома и разбился насмерть. Это произошло на виду у детей и их родителей.
Дед Мороз в России упал из дома
Во время новогодних празднований в России организовали мероприятие с Дедом Морозом, который должен был спуститься с 24 этажа и вручить подарки. Однако мужчина, вероятно, перепутал страховочные тросы, разбился и умер на месте. За инцидентом наблюдали родители и дети, решившие, что это часть праздничного шоу.
На инцидент отреагировала компания, организовавшая мероприятие и извинившаяся за трагический случай, указав, что промышленный альпинист был "опытным специалистом".
Сообщалось, что погибшему мужчине в костюме Деда Мороза было 25 лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что житель Кореи умер из-за экзотической корейской пищи — "живого осьминога", которого он съел в местном ресторане.
Также "Комментарии" писали о двух женщинах в Крыму, которые отравили русских солдат. Российские СМИ сообщили о нескольких погибших.
Обсуждения
Новости