В РФ подросток в школе пытался убить ножом своего одноклассника (ФОТО, ВИДЕО 18+)



















Шокирующий инцидент произошел утром во вторник, 6 декабря, во время учебного процесса.

Руки в крови/ Фото из открытых источников

Так, сообщается, что в Нижневартовске (РФ) ученик восьмого класса школы №21 хладнокровно напал на своего одноклассника и нанес последнему множественные ножевые ранения прямо на территории учебного заведения. Пострадавший был серьезно ранен и ему понадобилась помощь медиков. Стоит отметить, что инцидент произошел на глазах у других школьников, однако никто не вступился за однокашника.





По предварительным данным, между двумя подростками внезапно вспыхнул конфликт на почве длительных неприязненных отношений. В какой-то момент школьник достал нож и начал наносить своему оппоненту множественные ножевые ранения. По предварительным данным, нападавшего парня достаточно длительное время унижали в школе и он систематически подвергался буллингу. Таким жестоким образом он решил, по всей видимости, наказать одного из своих обидчиков.





На месте происшествия работали следователи и медики. На данный момент пострадавший находится в реанимации и за его жизнь борются медики. Его состояние оценивается как критическое.

Сообщается, что оба школьника воспитывались в полных семьях, занимались спортом и ранее не привлекались к уголовной/административной ответственности. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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