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В РФ подросток в школе пытался убить ножом своего одноклассника (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. На данный момент парень находится в реанимации и за его жизнь борются медики.

сегодня, 00:25
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Автор:

Анна Нестерова








Шокирующий инцидент произошел утром во вторник, 6 декабря, во время учебного процесса.

В РФ подросток в школе пытался убить ножом своего одноклассника (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Руки в крови/ Фото из открытых источников

Так, сообщается, что в Нижневартовске (РФ) ученик восьмого класса школы №21 хладнокровно напал на своего одноклассника и нанес последнему множественные ножевые ранения прямо на территории учебного заведения. Пострадавший был серьезно ранен и ему понадобилась помощь медиков. Стоит отметить, что инцидент произошел на глазах у других школьников, однако никто не вступился за однокашника. 

В РФ подросток в школе пытался убить ножом своего одноклассника (ФОТО, ВИДЕО 18+) - фото 2

По предварительным данным, между двумя подростками внезапно вспыхнул конфликт на почве длительных неприязненных отношений. В какой-то момент школьник достал нож и начал наносить своему оппоненту множественные ножевые ранения. По предварительным данным, нападавшего парня достаточно длительное время унижали в школе и он систематически подвергался буллингу. Таким жестоким образом он решил, по всей видимости, наказать одного из своих обидчиков.

В РФ подросток в школе пытался убить ножом своего одноклассника (ФОТО, ВИДЕО 18+) - фото 3

На месте происшествия работали следователи и медики. На данный момент пострадавший находится в реанимации и за его жизнь борются медики. Его состояние оценивается как критическое.

Сообщается, что оба школьника воспитывались в полных семьях, занимались спортом и ранее не привлекались к уголовной/административной ответственности. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что русскоговорящая женщина зверски убила в Израиле свою подругу (ФОТО). Убитой было нанесено более 50 ножевых ранений. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия.

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