В океан сбросят миллионы тонн радиоактивной воды

Япония планирует начать сброс зараженной радиацией воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в воды Тихого океана. Об этом сообщают "Комментарии".

Фукусима-1

По словам японского премьера Фумио Кисида, "сброс должен быть произведен 24 августа, если этому не помешают погодные и морские условия". Как утверждают японские власти, сброс будет осуществлен, несмотря на недовольство японских рыбаков и противодействие Китая. В общей сложности власти Японии хотят слить в океан более миллиона тонн радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1", используемой для охлаждения реакторов.

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Напомним, что атомная станция Фукусима получила сильные повреждения 11 марта 2011 года, когда после землетрясения магнитудой 9,0 на АЭС обрушилось цунами. Из-за этого удара на станции отключилось электричество, а затем — отказали системы аварийного охлаждения. После чего произошло расплавление ядерного топлива в трех из шести энергоблоков станции, накопление там водорода, что привело к взрыву гремучей смеси в реакторах. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году аварии такого масштаба в мировой ядерной энергетике не происходило. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия, объём выброса которых составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии.

С загрязненных территорий было эвакуировано около 164 тысяч человек. В течение нескольких лет после эвакуации из-за физического и психологического стрессов и плохого медицинского обслуживания и ухода наступили 2304 преждевременные смерти, в основном среди эвакуированных людей пожилого возраста. В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. По оценке Токийской электроэнергетической компании, на приведение объекта в стабильное, безопасное состояние может потребоваться до 40 лет.



Впервые о необходимости слить накопившуюся радиоактивную воду в Японии заявили весной 2021 года. МАГАТЭ поддержало эти планы, сочтя их безопасными. Планы по сливу зараженной воды вызвали недовольство в Китае и Южной Корее.

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