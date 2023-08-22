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Рашисты перекрасили Запорожскую АЭС в свои цвета

Сегодня в России отмечается день государственного флага, поэтому оккупанты "пометили" своими цветами блоки Запорожской АЭС

сегодня, 17:56
Автор:
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Константин Куликов
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Все шесть блоков Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре, российские оккупанты покрасили в цвета российского государственного флага, день которого сегодня отмечается в России. Об этом сообщают "Комментарии".

Рашисты перекрасили Запорожскую АЭС в свои цвета

Оккупанты "пометили" ЗАЭС

"Все блоки Запорожской атомной электростанции теперь в цветах триколора. Сотрудники ЗАЭС поздравляют сограждан с одним из главных для россиян праздников – Днём государственного флага России", — радостно заявляют российские пропагандисты.


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Российский государственный флаг скопирован царем Петром I с флага Голландии. Длительное время триколор выполнял роль  российского торгового флага и был узаконен лишь Николаем II.  Официально этот флаг был утвержден в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года. 

День празднования этого флага установлено в 1994 году тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным и приурочено к победе "демократическим сил" над "путчистами ГКЧП" в 1991 году.

Напомним, что Запорожская АЭС —  крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире. Станция расположена на территории крупного промышленного комплекса, общей площадью 8 км², состоящего из шести водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР-1000), трёх тепловых (угольных и газовых) электростанций и города Энергодара. С 1996 года Запорожская АЭС находится в ведении Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

В марте 2022 года, в ходе вторжения России на Украину, Запорожская АЭС была оккупирована российскими войсками, которые разместили там тяжелую военную технику и до 500 вооруженных солдат. Из-за соображений безопасности в сентябре 2022 года работа всех реакторов была приостановлена.

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