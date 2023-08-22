У Зеленского назвали решение союзников, которое приближает мир в Украине

То, что вопрос с передачей истребителей Украине движется к своему положительному решению имеет огромное значение для снижения рисков масштабирования войны и минимизации потерь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Передача Украине истребителей F-16 — это, прежде всего, о полном понимании странами-донорами (странами Северной Европы) и общей природы войны, и именно этого этапа. Это также о деэскалации, существенном снижении рисков масштабирования войны и ускорении справедливого финала", — написал Михаил Подоляк.

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По его словам, как только в украинском небе появятся западные истребители, Украина сможет не только добиться минимизации собственных потерь в войне, но иметь значительно больший успех в ходе контрнаступательных операций. В свою очередь после того, как Украина получит истребители F-16, эффективность уничтожения оккупационных войск вырастет в разы.

Советник главы ОП подчеркнул, страны, которые сегодня соглашаются передать истребители Украине, прямо демонстрируют, что они твердо заинтересованы в защите международного права, демократии и справедливости.

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