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У Зеленского назвали решение союзников, которое приближает мир в Украине

Подоляк уверен, что передача Украине F-16 неминуемо приведет к деэскалации и минимизации потерь

сегодня, 15:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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То, что вопрос с передачей истребителей Украине движется к своему положительному решению имеет огромное значение для снижения рисков масштабирования войны и минимизации потерь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского назвали решение союзников, которое приближает мир в Украине

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Передача Украине истребителей F-16 — это, прежде всего, о полном понимании странами-донорами (странами Северной Европы) и общей природы войны, и именно этого этапа. Это также о деэскалации, существенном снижении рисков масштабирования войны и ускорении справедливого финала", — написал Михаил Подоляк.


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По его словам, как только в украинском небе появятся западные истребители, Украина сможет не только добиться минимизации собственных потерь в войне, но иметь значительно больший успех в ходе контрнаступательных операций. В свою очередь после того, как Украина получит истребители F-16, эффективность уничтожения оккупационных войск вырастет в разы.

Советник главы ОП подчеркнул, страны, которые сегодня соглашаются передать истребители Украине, прямо демонстрируют, что они твердо заинтересованы в защите международного права, демократии и справедливости.  

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Также издание "Комментарии" сообщало – что, помимо F-16, может еще получить Украина – где Киев может размещать истребители.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1693899904819593622
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