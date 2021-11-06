В Одессе отец с сыном попал в жуткую аварию (ВИДЕО)

В городе Одесса мотоциклист, мчавшийся по городу с сыном, нарушил правила и помчался на красный сигнал светофора. К сожалению, мотоциклист наехал на легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegrm-канале "Ху***а Одесса".

Отец с сыном на мотоцикле попал в аварию (фото из открытых источников)

Дорожное происшествие имело место в выходной день 6 ноября. Столкновение было на улице Екатерининской. Водитель мотоцикла летел, проскочив красный свет и столкнулся с мчавшейся на зеленый сигнал авто. Нарушители на мотоцикле получили повреждения, но остались живы, они госпитализированы в больницу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе автомобиль сбил сестру с братом, есть жертва. В городе Одесса водитель на легковом автомобиле в центре города наехал на двух молодых одесситов, одного из них травмировал смертельно. Трагедия произошла в четверг, 4 ноября на Адмиральском проспекте. На место смертельного ДТП выехали сотрудники полиции, которые опрашивают свидетелей и проводят необходимые следственные действия. В комментариях в социальных сетях жители города пишут, что водитель на авто марки Opel наехал на родных брата и сестру. Девушка умерла, у юноши перелом ноги. Водитель скрылся с места происшествия, даже не поинтересовавшись состоянием травмированных молодых людей.

в Одессе подросток врезался в автомобиль полицейских . 25 августа на перекрестке улиц Святослава Рихтера и Туристской не разминулись автомобиль марки Honda Civic и мопед марки Honda Lead. Известно, что управлял мопедом 13-летний местный мальчик. Вместе с ним на мопеде ехала несовершеннолетняя девочка. Вероятно, дети решили проехаться по вечерним улицам Одессы, но нарушили правила дорожного движения.





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