В Одессе от коронавируса умерла автор сценариев «Городка»

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Ольга Чародий
19 апреля в Одессе умерла известный сатирик, сценарист,
КВНщик Ирина Полторак. Об этом сообщил ее сын, Александр.
Ирина Полторак (фото из открытых источников)
О том, что у нее обнаружили коронавирус, Ирина писала в
соцсети еще 19 марта.
Все, кто ее знал — блиставшую остроумием, фонтанирующую
юмором, постоянно находившуюся в творческом поиске, потрясены.
Напомним, в Украине ожидают после Пасхи очередную вспышку коронавируса. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" 19 апреля. По словам министра, Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом. И в данный момент динамика заражений идет на спад. Однако в Минздраве заявили, что расслабляться еще рано. Министр здравоохранения в который раз призвал украинцев придерживаться всех карантинных норм. Это может позволить избежать новых случаев заболевания коронавирусом в Украине.
Ранее, в Минздраве рассказали, какие карантинные ограничения будут действовать на Пасху в Украине в 2021 году. Каких-либо специальных ограничений во время празднования Пасхальных и майских праздников пока что вводить не планируют. Но будут действовать правила, которые приняты сейчас. В частности, все запреты для "красной" зоны, если регион в момент праздников будет пребывать на "красном" уровне, будут действительны.
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