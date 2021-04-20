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Главная Новости Общество происшествия В Одессе от коронавируса умерла автор сценариев «Городка»
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В Одессе от коронавируса умерла автор сценариев «Городка»

Все, кто ее знал — блиставшую остроумием, фонтанирующую юмором, постоянно находившуюся в творческом поиске, потрясены

сегодня, 01:16
Автор:

Ольга Чародий

19 апреля в Одессе умерла известный сатирик, сценарист, КВНщик Ирина Полторак. Об этом сообщил ее сын, Александр.

В Одессе от коронавируса умерла автор сценариев «Городка»

Ирина Полторак (фото из открытых источников)

О том, что у нее обнаружили коронавирус, Ирина писала в соцсети еще 19 марта.

 "Я прошу прощения у всех, кому не отвечала и еще не отвечу. Я больна, лежу, общаться не могу, даже не читаю и не пишу… Дорогие мои друзья, не принимайте на свой счет: очухаюсь и появлюсь на горизонте…", — написала она.

Все, кто ее знал — блиставшую остроумием, фонтанирующую юмором, постоянно находившуюся в творческом поиске, потрясены.

"О значении Ирки для Одессы и всего мира напишут другие люди. А для меня она была близкой подругой много-много-много лет, родным человеком и куском тепла и света в этом мире. Теперь надо как-то привыкать к тому, что ее больше нет. Ощущение отрезанного по живому куска сердца. Болит…" — констатирует психолог, психотерапевт, известный эрудит, победитель викторин "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг" Ирина Морозовская.

Напомним, в Украине ожидают после Пасхи очередную вспышку коронавируса. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" 19 апреля. По словам министра, Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом. И в данный момент динамика заражений идет на спад. Однако в Минздраве заявили, что расслабляться еще рано. Министр здравоохранения в который раз призвал украинцев придерживаться всех карантинных норм. Это может позволить избежать новых случаев заболевания коронавирусом в Украине.

Ранее, в Минздраве рассказали, какие карантинные ограничения будут действовать на Пасху в Украине в 2021 году. Каких-либо специальных ограничений во время празднования Пасхальных и майских праздников пока что вводить не планируют. Но будут действовать правила, которые приняты сейчас. В частности, все запреты для "красной" зоны, если регион в момент праздников будет пребывать на "красном" уровне, будут действительны.





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