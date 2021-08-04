В Одессе алабай напал на 2-летнего ребёнка

В Одессе соседская собака искусала маленького ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Нападение собаки на ребёнка в Одессе. Фото: ГУНП

Как стало известно, на двухлетнего мальчика напала соседская собака породы среднеазиатская овчарка (алабай), когда тот играл у себя во дворе частного дома. Сообщается, что пока его родители занимались своими делами, ребёнок просунул руку через смежный с соседями забор. В этот момент животное напало на мальчика.

В результате происшествия пострадавший получил рваные раны руки. Его госпитализировали прибывшие на место событий медики. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельство инцидента и решают вопрос о его правовой квалификации.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в одном из районов города Запорожье на женщину напала бродячая собака. Сообщается, что данное животное подкармливал местный житель. Инцидент произошел тогда, когда дворняга напала на домашнего питомца пострадавшей. Женщина попросила о помощи мужчину, который её кормил, однако тот проигнорировал её. В результате происшествия пострадавшая погибла на месте события. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в экопарке, который находится неподалёку от города Полтава пантера покусала ветеринара. Укусы хищника пришлись в голову пострадавшего. Он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение медиками, которые прибыли на место событий. Потерпевшему сделали операцию. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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