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Главная Новости Общество происшествия В Одессе алабай напал на 2-летнего ребёнка
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В Одессе алабай напал на 2-летнего ребёнка

Ребёнок просунул руку через смежный с соседями забор

сегодня, 19:57
Автор:

Денис Подставной

В Одессе соседская собака искусала маленького ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области. 

В Одессе алабай напал на 2-летнего ребёнка

Нападение собаки на ребёнка в Одессе. Фото: ГУНП

Как стало известно, на двухлетнего мальчика напала соседская собака породы среднеазиатская овчарка (алабай), когда тот играл у себя во дворе частного дома. Сообщается, что пока его родители занимались своими делами, ребёнок просунул руку через смежный с соседями забор. В этот момент животное напало на мальчика. 

В результате происшествия пострадавший получил рваные раны руки. Его госпитализировали прибывшие на место событий медики. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельство инцидента и решают вопрос о его правовой квалификации. 

В Одессе алабай напал на 2-летнего ребёнка - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в одном из районов города Запорожье на женщину напала бродячая собака. Сообщается, что данное животное подкармливал местный житель. Инцидент произошел тогда, когда дворняга напала на домашнего питомца пострадавшей. Женщина попросила о помощи мужчину, который её кормил, однако тот проигнорировал её. В результате происшествия пострадавшая погибла на месте события. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в экопарке, который находится неподалёку от города Полтава пантера покусала ветеринара. Укусы хищника пришлись в голову пострадавшего. Он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение медиками, которые прибыли на место событий. Потерпевшему сделали операцию. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/diti/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-travmuqvannya-malolitnogo-zhitelya-odeskogo-rajonu/
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