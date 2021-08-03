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Главная Новости Общество искусство и культура В Запорожье бездомная собака посреди улицы до смерти загрызла женщину (ФОТО)
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В Запорожье бездомная собака посреди улицы до смерти загрызла женщину (ФОТО)

Животное прокусило артерию на ноге пострадавшей

сегодня, 13:36
Автор:

Денис Подставной

В Запорожье женщину загрыз до смерти бродячая собака. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области. 

В Запорожье бездомная собака посреди улицы до смерти загрызла женщину (ФОТО)

В Запорожье бездомная собака загрызла женщину. Фото: regionnews

Как стало известно, вчера вечером, 2 августа, в одном из районов города на женщину 1964 года рождения, которая выгуливала своего домашнего питомца набросилась бродячая собака. Во время нападения животное прокусило артерию на ноге пострадавшей и та истекла кровью. Очевидцы инцидента вызвали медиков.

Прибывшие на место происшествия медицинские работники пытались реанимировать потерпевшую, однако, к сожалению, та умерла в карете скорой помощи. 

Как сообщает издание regionnews, на женщину напала собака, которую прикармливал один из местных жителей. Дворняги сначала напали на питомца пострадавшей и та попросила мужчину сделать что-либо, однако тот проигнорировал её просьбу.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что под Полтавой на мужчину напала пантера. Сообщается, что инцидент произошел в экопарке неподалёку от областного центра. Хищное животное напало на ветеринара из города Полтава. В результате происшествия пострадавший получил ранения средней степени тяжести. Его прооперировали в больнице. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии разъяренный слон набросился на местного жителя. Инцидент произошел, когда большая группа слонов со своими выводками пересекала автодорогу. Прохожие расступились для того, чтобы животные смогли пройти без препятствий, однако некоторые начали дразнить их. В результате один слон отделился от группы и побежал в сторону толпы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://regionnews.net.ua/2021/08/03/u-zaporizhzhi-na-zhinku-nakynulysya-sobaky-vona-splyvla-krovyu-foto-video/
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